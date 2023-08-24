تحية طيبة و بعد ..

الكثير من مواقع النت و التطبيقات التي نحمّلها و نقوم باستعمالها في التواصل اليومي مع اصدقائنا تتعهد دوما بحماية خصوصية المستخدمين و تصرّح بأنها لن تقوم بمشاركة أي بيانات مع اطراف ثالثة دون الرجوع الى اخذ موافقة من المستخدمين .. لكن ماذا لو حصل انتهاك خصوصية مفاجئ لبيانات المستخدمين ؟ .. كيف سيتم تفسيره من طرف الناس ؟ .. ماذا لو حصل اختراق لسيرفيرات هذه المواقع و كانت حمايتها أضعف من الهجوم السيبراني الذي تم تنفيذه من خلال استغلال الهندسة الاجتماعية للمستخدمين ؟ اذا حصل المخترقون مثلا على بيانات المستخدمين غير المشتركين في خدمة كشف الخصوصية بغرض التطوير .. فلماذا يلقي هؤلاء المستخدمين باللوم على ادارة المواقع ؟ كيف يريدون ان تحمي المواقع خصوصياتهم بدون منحهم لإذن مراقبة الخصوصية و حركة مرور البيانات و عرض تجربة تصفح المستخدمين على سيرفيرات مزود الخدمة ..

ماذا تفكرون انتم بشأن المواقع التي تضطر لانتهاك خصوصيتكم من أجل حماية بياناتكم من السرقة و الضياع ؟ هل ترونها انتهاك خصوصية ام تحسين خدمات للمستخدم ؟