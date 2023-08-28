إنقطاع الانترنت

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لا يوجد دخل بينهم لانه الامر واقع لا محالإيلون ماسك أطلق أكثر من 400 ألف قمر صناعي مرتبط بالإنترنات بحيث يوفر الإنترنات في دول العالم وحتى المناطق النائية
الجزائر اشترت مجموعة كبيرة من الأقمار ولم تقم بتفعيلها بعد
وهذه صورة من سماء الجزائر شاهدها الكثير من الجزائريين مباشرةمشاهدة المرفق 160535
لا يوجد دخل بينهم لانه الامر واقع لا محال
الدنيا رح تخلاص و كلش يولي كما بكري لا تكنلوجيا لاوالو
صح واللهإن شاء الله يقطعوها
ساعات نتفكر كيفاه كنت عايش قبل ما يطلقوا الأنترنات لأول مرة وخممت اذا قطعوها نهائيا كاش نهار راح تجيني صعيبة في البداية ومن بعد نوالف