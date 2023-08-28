إنقطاع الانترنت

إيلون ماسك أطلق أكثر من 400 ألف قمر صناعي مرتبط بالإنترنات بحيث يوفر الإنترنات في دول العالم وحتى المناطق النائية
الجزائر اشترت مجموعة كبيرة من الأقمار ولم تقم بتفعيلها بعد
وهذه صورة من سماء الجزائر شاهدها الكثير من الجزائريين مباشرةimages (2).jpeg
 
قال حاتم خليفة:
إيلون ماسك أطلق أكثر من 400 ألف قمر صناعي مرتبط بالإنترنات بحيث يوفر الإنترنات في دول العالم وحتى المناطق النائية
الجزائر اشترت مجموعة كبيرة من الأقمار ولم تقم بتفعيلها بعد
وهذه صورة من سماء الجزائر شاهدها الكثير من الجزائريين مباشرةمشاهدة المرفق 160535
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لا يوجد دخل بينهم لانه الامر واقع لا محال
الدنيا رح تخلاص و كلش يولي كما بكري لا تكنلوجيا لاوالو
 
قال أرجوان:
لا يوجد دخل بينهم لانه الامر واقع لا محال
الدنيا رح تخلاص و كلش يولي كما بكري لا تكنلوجيا لاوالو
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إن شاء الله يقطعوها😊
ساعات نتفكر كيفاه كنت عايش قبل ما يطلقوا الأنترنات لأول مرة وخممت اذا قطعوها نهائيا كاش نهار راح تجيني صعيبة في البداية ومن بعد نوالف
 
قال حاتم خليفة:
إن شاء الله يقطعوها😊
ساعات نتفكر كيفاه كنت عايش قبل ما يطلقوا الأنترنات لأول مرة وخممت اذا قطعوها نهائيا كاش نهار راح تجيني صعيبة في البداية ومن بعد نوالف
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صح والله
راحة نفسية بصح شويا واعرة لالا بزااف
 
ياختي انا ريزو وماعنديش ماشي عاد ندير انترنت
سما غير الويفي
وسلحفاة كي يكونو يهدرو ابال فيديو كلش يثقال .
ايلون ماسك راه مع فيجيتا ههه وحنا مزال غير ندعزو
 
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