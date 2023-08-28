إنقطاع الانترنت

إيلون ماسك أطلق أكثر من 400 ألف قمر صناعي مرتبط بالإنترنات بحيث يوفر الإنترنات في دول العالم وحتى المناطق النائية

الجزائر اشترت مجموعة كبيرة من الأقمار ولم تقم بتفعيلها بعد