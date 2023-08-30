ماهي منصات التواصل الاجتماعي التي تتابعون؟

وعليكم السلام ورحمة الله

انا اتابع انستغرام وتويتر و يوتيوب



فيس بوك كرهتو من مدة

وتقريبا مانيش نشيطة في منصات التواصل

عندي اكونتات خاملة

مرات ندخل نشوف صوالح ونخرج

للمبدعين المسيطر بينترست و انستغرام

للساسيين المسيطر تويتر



يوتيوب اسهل لغة هي الصوت والصورة