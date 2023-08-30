ماهي منصات التواصل الاجتماعي التي تتابعون؟

السلطانة
:: ابنة اللمة الجزائرية ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,906
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت معرفة أسماء منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها رواد منتدى اللمة الجزائرية؟ ماهي المنصة التي تنال،اعجابك؟
وهل أنت صانع محتوى ؟إن كان كذلك عرفنا بمحتواك وضع رابط ماتصنعه على هذه المنصات؟
ماهي المنصة التي تراها تؤثر حاليا على المجتمع والمسيطرة بشكل خاص؟
اجابتي في التعليق الأول
أردت معرفة أسماء منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها رواد منتدى اللمة الجزائرية؟ ماهي المنصة التي تنال،اعجابك؟
وهل أنت صانع محتوى ؟إن كان كذلك عرفنا بمحتواك وضع رابط ماتصنعه على هذه المنصات؟
ماهي المنصة التي تراها تؤثر حاليا على المجتمع والمسيطرة بشكل خاص؟
اجابتي في التعليق الأول