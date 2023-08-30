ماهي منصات التواصل الاجتماعي التي تتابعون؟

السلطانة

السلطانة

:: ابنة اللمة الجزائرية ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,906
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت معرفة أسماء منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها رواد منتدى اللمة الجزائرية؟ ماهي المنصة التي تنال،اعجابك؟
وهل أنت صانع محتوى ؟إن كان كذلك عرفنا بمحتواك وضع رابط ماتصنعه على هذه المنصات؟

ماهي المنصة التي تراها تؤثر حاليا على المجتمع والمسيطرة بشكل خاص؟

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اجابتي في التعليق الأول

 
أتابع:

يوتيوب
فايس بووك
أنستغرام

أستعمل:
تيليغرام
مسنجر
واتس آب


المنصة التي تنال اعجابي

يوتيوب

والمنصة الطاغية فايس بووك الأكثر تأثيرا على المجتمع في مجالات كثيرة.
 
وعليكم السلام ورحمة الله
انا اتابع انستغرام وتويتر و يوتيوب

فيس بوك كرهتو من مدة
وتقريبا مانيش نشيطة في منصات التواصل
عندي اكونتات خاملة
مرات ندخل نشوف صوالح ونخرج
للمبدعين المسيطر بينترست و انستغرام
للساسيين المسيطر تويتر

يوتيوب اسهل لغة هي الصوت والصورة
 
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