تحدي فصل الصيف الفريق الأول

secret de coeur

secret de coeur

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,006
النقاط
356
محل الإقامة
Purple
الجنس
أنثى
رحلة الى العالم
في فصول مختلفة

مع الفريق الاول

فصل الصيف في جزر اليونان الساحرةةة

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
قال Soumia hadj mohammed:
مرحباااا
سلااام عليكم
منيش فاهمة الموضوع كيفاه الفريق الاول ؟
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درنا مسابقة من فريقين كل مرة نحطوا مشاركات

راها قريب تخلاص، المرة الجاية إن شاء الله نبلغوك باه تشاركي
 
قال حاتم خليفة:
درنا مسابقة من فريقين كل مرة نحطوا مشاركات

راها قريب تخلاص، المرة الجاية إن شاء الله نبلغوك باه تشاركي
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آآه صحا ماكنتش فاهمة
يعطيك الخير
شكرا
 
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