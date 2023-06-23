(أحدث الدراسات) مخاطر التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف!

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اليوم سوف أطرح عليكم موضوع جد مهم .. يتناسب وفصل الصيف الذي بدأنا نعيش أيامه المميزة .. والتي لا تخلو من العديد من المخـاطر .. لعلى أبرزها/



مخاطر التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف عموما ''وبعد السباحة خصوصا"

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إن التعرض لأشعة الشمس بعد السباحة في فصل الصيف يمكن أن يسبب عددًا من المخاطر على الصحة... وهاته بعض المخاطر الرئيسية.. التي توصلت إليها أحدث الدراسات:

حروق الشمس: عندما تكون البشرة رطبة بعد السباحة.. فإنها تصبح أكثر عرضة للحروق الشمسية. قد تتسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية في إلحاق أضرار بالخلايا الجلدية، مما يؤدي إلى حروق الشمس والتهيج والاحمرار. تسمم الشمس: إن الشعور بالتعب والدوار والغثيان والصداع بعد السباحة تحت أشعة الشمس قد يكون علامة على تعرضك لتسمم الشمس.. يحدث ذلك عندما يتعرض الجسم للحرارة الزائدة ويفقد الكثير من السوائل والأملاح الهامة. تسارع الشيخوخة الجلدية: يعتبر التعرض المفرط لأشعة الشمس من العوامل التي تساهم في تسارع عملية الشيخوخة الجلدية.. فأشعة الشمس الفوق بنفسجية تؤثر على الكولاجين في الجلد، مما يؤدي إلى تجاعيد وترهل البشرة. زيادة خطر السرطان الجلدي: قد يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد. تعتبر أشعة الشمس فوق البنفسجية من أهم العوامل المسببة لسرطان الجلد، وقد يتطور هذا السرطان نتيجة للتعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية.

لتجنب هذه المخاطر، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد السباحة في فصل الصيف، مثل ارتداء الملابس الواقية من الشمس (كــ القمصان الفضفاضة والقبعات واستعمال المضلات.الخ).