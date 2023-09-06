عرض بيع بيع 90$ skrill مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
90.00 دولار
سعر البيع
225.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
13,721
النقاط
351
السلام عليكم متوفر 90 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 اورو = 225 دج

العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن
 
سلام
احتاج ما يقابل 4800دج "480الف" اذا مزال متوفر
الدفع بريدي موب غدا
 
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