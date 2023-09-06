همسات تربوية.
1- عندما تُمشط شَعر طفلك فأخبره أنك تفعل ذلك لأن النبي
ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمهُ".
2- عندما تُعطر ابنك أخبره بأنك تفعل ذلك اقتداءً بالنبيﷺ:
"حُبّبَ إِلَيَّ مِنْ دنياكُمُ النّساءُ والطيبُ وجُعِلَتْ قرةُ عينِي
في الصّلاةِ".
3- عندما يذهب ابنك إلى المدرسة، ذَكّره بقول النبي ﷺ:
"منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى
الجنةِ".
4- عندما تبتسم لابنك، أخبره بأن النبي ﷺ قال:
"تَبَسُّمُك في وَجْه أَخِيك لك صدقة".
5- عندما تمدح ابنك، أخبره بقول النبي
ﷺ: "والكلمة الطيبة صدقة".
6- عندما تُفَرّغ من طعامك لابنك، أخبره بأنك فعلت ذلك
عملاً بقول النبي ﷺ: "إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ
صَدَقَةٌ".
7- عندما تكون في مجلس فيه كبار السن اطلب من ابنك
توقيرهم، لأننا بذلك نطيع النبي ﷺ بقوله:
"ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا".
8- عندما تحضر لابنك هدية
ذكره بأن هذا ما أمر به رسول الله حين قال
(تهادُوا تحابُّوا) حسنه الألباني -
وهكذا..
اربطوا تصرفات أبنائكم بالسنة و بسيرة النبي ﷺ، وعلموهم الأحاديث الشريفة، وبهذا تزرعون حب النبي من الصغر.
النبي القدوة ﷺ.صلى الله عليه وسلم
منقول