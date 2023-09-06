همسات تربوية.

توفيق السعيدي

توفيق السعيدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جويلية 2021
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر

همسات تربوية.

1- عندما تُمشط شَعر طفلك فأخبره أنك تفعل ذلك لأن النبي

ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمهُ".

2- عندما تُعطر ابنك أخبره بأنك تفعل ذلك اقتداءً بالنبيﷺ:

"حُبّبَ إِلَيَّ مِنْ دنياكُمُ النّساءُ والطيبُ وجُعِلَتْ قرةُ عينِي

في الصّلاةِ".

3- عندما يذهب ابنك إلى المدرسة، ذَكّره بقول النبي ﷺ:

"منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى

الجنةِ".

4- عندما تبتسم لابنك، أخبره بأن النبي ﷺ قال:

"تَبَسُّمُك في وَجْه أَخِيك لك صدقة".

5- عندما تمدح ابنك، أخبره بقول النبي

ﷺ: "والكلمة الطيبة صدقة".

6- عندما تُفَرّغ من طعامك لابنك، أخبره بأنك فعلت ذلك

عملاً بقول النبي ﷺ: "إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ

صَدَقَةٌ".

7- عندما تكون في مجلس فيه كبار السن اطلب من ابنك

توقيرهم، لأننا بذلك نطيع النبي ﷺ بقوله:

"ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا".

8- عندما تحضر لابنك هدية

‎ذكره بأن هذا ما أمر به رسول الله حين قال

‎(تهادُوا تحابُّوا) حسنه الألباني -

وهكذا..

اربطوا تصرفات أبنائكم بالسنة و بسيرة النبي ﷺ، وعلموهم الأحاديث الشريفة، وبهذا تزرعون حب النبي من الصغر.

النبي القدوة ﷺ.صلى الله عليه وسلم

منقول

 
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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