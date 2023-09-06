همسات تربوية. ​ ​ 1- عندما تُمشط شَعر طفلك فأخبره أنك تفعل ذلك لأن النبي ​ ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمهُ". ​ ​ 2- عندما تُعطر ابنك أخبره بأنك تفعل ذلك اقتداءً بالنبيﷺ: ​ "حُبّبَ إِلَيَّ مِنْ دنياكُمُ النّساءُ والطيبُ وجُعِلَتْ قرةُ عينِي ​ في الصّلاةِ". ​ ​ 3- عندما يذهب ابنك إلى المدرسة، ذَكّره بقول النبي ﷺ: ​ "منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى ​ الجنةِ". ​ ​ 4- عندما تبتسم لابنك، أخبره بأن النبي ﷺ قال: ​ "تَبَسُّمُك في وَجْه أَخِيك لك صدقة". ​ ​ 5- عندما تمدح ابنك، أخبره بقول النبي ​ ﷺ: "والكلمة الطيبة صدقة". ​ ​ 6- عندما تُفَرّغ من طعامك لابنك، أخبره بأنك فعلت ذلك ​ عملاً بقول النبي ﷺ: "إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ ​ صَدَقَةٌ". ​ ​ 7- عندما تكون في مجلس فيه كبار السن اطلب من ابنك ​ توقيرهم، لأننا بذلك نطيع النبي ﷺ بقوله: ​ "ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا". ​ ​ 8- عندما تحضر لابنك هدية ​ ‎ذكره بأن هذا ما أمر به رسول الله حين قال ​ ‎(تهادُوا تحابُّوا) حسنه الألباني - ​ ​ وهكذا.. ​ اربطوا تصرفات أبنائكم بالسنة و بسيرة النبي ﷺ، وعلموهم الأحاديث الشريفة، وبهذا تزرعون حب النبي من الصغر. ​ ​ النبي القدوة ﷺ.صلى الله عليه وسلم ​ ​ منقول ​