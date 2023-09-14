السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أنا ..... ...
عيطتلي بال inconnu ..... صديقتي المفضلة أرجوان
كي أكون معاكم ضيفة...ضيف..
في هذا الموضوع ....وقالتلي شكون انا ؟
اذن من أنا .....
......................................................
وأوصتني أن أعطيكم بعض قوانين المسابقة :
ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .
// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .
الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz
- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
من أنا ..... ...
عيطتلي بال inconnu ..... صديقتي المفضلة أرجوان
كي أكون معاكم ضيفة...ضيف..
في هذا الموضوع ....وقالتلي شكون انا ؟
اذن من أنا .....
......................................................
وأوصتني أن أعطيكم بعض قوانين المسابقة :
ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .
// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .
الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz
- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة