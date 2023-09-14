عليكم السلام ورحمة الله وبركاته



عضو جدي وضحكة مكانش

مرحبا بيك من أنت.



كي يديرو الحظر على بعض الأسئلة حنا ثاني نجيبو اسئلة تقدر تجاوب بيها على تساؤلاتنا



بسم الله



شحال تتكلم من لغة ؟ وماهي اللغات الي تتكلمها؟

خرجت من دزاير ولا جامي؟

تخدم ولا بطال؟

تعرف سنان و الحديقة السرية؟

هيا بزاف اكتفي بهادو دك