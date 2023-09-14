المسابقة مفتوحة اكتشاف الشخصية المجهولة??

من أنا

من أنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
33
النقاط
9
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أنا ..... ... 🙈
عيطتلي بال inconnu ..... صديقتي المفضلة أرجوان
كي أكون معاكم ضيفة...ضيف..
في هذا الموضوع ....وقالتلي شكون انا ؟
اذن من أنا .....
......................................................
وأوصتني أن أعطيكم بعض قوانين المسابقة :

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .


الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz


- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة


 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عضو جدي وضحكة مكانش
مرحبا بيك من أنت.

كي يديرو الحظر على بعض الأسئلة حنا ثاني نجيبو اسئلة تقدر تجاوب بيها على تساؤلاتنا

بسم الله

شحال تتكلم من لغة ؟ وماهي اللغات الي تتكلمها؟
خرجت من دزاير ولا جامي؟
تخدم ولا بطال؟
تعرف سنان و الحديقة السرية؟
هيا بزاف اكتفي بهادو دك
 
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