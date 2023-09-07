مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة

أرجوان

أرجوان

عضو مُتميز
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
502
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي اخواتي اتمنى ان يكون الجميع بخير وصحة وسلامة


عدنا لكم اليوم بفعالية لبث روح المرح والمتعة في منتدانا الجميل

اللمة الجزائرية


تفاعليتنا تحت عنوان

"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"



1- يتم تزويد العضو المشارك معنا ببيانات الدخول.. ويدخل الى حساب (العضوية المجهولة) بمعنى سنُرشح عضو منا هنا عضو مشرف اداري الخ.. ونزوده بعضوية خاصة بالتفاعلية.

2- يكتب نبذة مختصرة "ومموهة عنه"
3- في الأخير يختمها بـ "فمن أكون أنا" أو "فمن أنا ؟ "

مثال:
انا اخ/اخت لكم
مضيت الكثير من الوقت معكم
شاركتكم الكثير من احزاني وافراحي
لدي علاقة طيبة مع الكثير منكم

اشارك كثيرا في قسم المنتدى العام
وكثيرا ما احب المشاركة في النقاشات في المواضيع الاجتماعية والتقنية

"ولا بأس أن يذكر بعض الاشارات القليلة التي تساعد في التخمين على الشخصية المجهولة" ...

فمن أكون أنا ؟


-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.

- إكتشاف الشخصية يستمر لمدة 3أيام .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها

كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
ما اذا كان ذكر او انثى
ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .


الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz


- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة

انتظرونا مع اول عضو بيننا .. ابتداءا من يوم الجمعة الموافق لـ 08-09-2023
 
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda
 

عجبتني الفكرة نظن الموضوع كان من قبل في المتابعة باذن الله

 
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