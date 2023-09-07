السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي اخواتي اتمنى ان يكون الجميع بخير وصحة وسلامة
عدنا لكم اليوم بفعالية لبث روح المرح والمتعة في منتدانا الجميل
اللمة الجزائرية
تفاعليتنا تحت عنوان
"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"
1- يتم تزويد العضو المشارك معنا ببيانات الدخول.. ويدخل الى حساب (العضوية المجهولة) بمعنى سنُرشح عضو منا هنا عضو مشرف اداري الخ.. ونزوده بعضوية خاصة بالتفاعلية.
2- يكتب نبذة مختصرة "ومموهة عنه"
3- في الأخير يختمها بـ "فمن أكون أنا" أو "فمن أنا ؟ "
مثال:
انا اخ/اخت لكم
مضيت الكثير من الوقت معكم
شاركتكم الكثير من احزاني وافراحي
لدي علاقة طيبة مع الكثير منكم
اشارك كثيرا في قسم المنتدى العام
وكثيرا ما احب المشاركة في النقاشات في المواضيع الاجتماعية والتقنية
"ولا بأس أن يذكر بعض الاشارات القليلة التي تساعد في التخمين على الشخصية المجهولة" ...
فمن أكون أنا ؟
-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.
- إكتشاف الشخصية يستمر لمدة 3أيام .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.
ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
ما اذا كان ذكر او انثى
ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .
الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz
- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
انتظرونا مع اول عضو بيننا .. ابتداءا من يوم الجمعة الموافق لـ 08-09-2023
اخوتي اخواتي اتمنى ان يكون الجميع بخير وصحة وسلامة
عدنا لكم اليوم بفعالية لبث روح المرح والمتعة في منتدانا الجميل
اللمة الجزائرية
تفاعليتنا تحت عنوان
"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"
1- يتم تزويد العضو المشارك معنا ببيانات الدخول.. ويدخل الى حساب (العضوية المجهولة) بمعنى سنُرشح عضو منا هنا عضو مشرف اداري الخ.. ونزوده بعضوية خاصة بالتفاعلية.
2- يكتب نبذة مختصرة "ومموهة عنه"
3- في الأخير يختمها بـ "فمن أكون أنا" أو "فمن أنا ؟ "
مثال:
انا اخ/اخت لكم
مضيت الكثير من الوقت معكم
شاركتكم الكثير من احزاني وافراحي
لدي علاقة طيبة مع الكثير منكم
اشارك كثيرا في قسم المنتدى العام
وكثيرا ما احب المشاركة في النقاشات في المواضيع الاجتماعية والتقنية
"ولا بأس أن يذكر بعض الاشارات القليلة التي تساعد في التخمين على الشخصية المجهولة" ...
فمن أكون أنا ؟
-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.
- إكتشاف الشخصية يستمر لمدة 3أيام .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.
ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
ما اذا كان ذكر او انثى
ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .
الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz
- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
انتظرونا مع اول عضو بيننا .. ابتداءا من يوم الجمعة الموافق لـ 08-09-2023