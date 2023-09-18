السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا من الجزائر العاصمة انا جديدة في هدا المنتدى يعني قبل 2004و2005 انا كنت موجودة في هدا المنتدى ولكن ظروف كانت السبب في ابتعدي عنه أحب أعضاء هده المجموعة ربي يخليهم ويحميهم ان شاء الله