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ن

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
1
نقاط التفاعل
0
النقاط
0
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من الجزائر العاصمة انا جديدة في هدا المنتدى يعني قبل 2004و2005 انا كنت موجودة في هدا المنتدى ولكن ظروف كانت السبب في ابتعدي عنه أحب أعضاء هده المجموعة ربي يخليهم ويحميهم ان شاء الله
 
وعليكم السلام

مرحبا بيك وبعودتك اختي نور

وان شاء الله يكون المنتدى خفيف ظريف نجتمع فيها للفائدة والافادة 😊
 
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