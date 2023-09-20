صالون التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية - النسخة الثانية ECSEL

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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محل الإقامة
سكيكدة
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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اليومح سيتم افتتاح الطبعة الثانية لصالون التجارة والخدمات الالكترونية “اكسل" والذي سيقام في قصر المعارض الصنوبر البحري وسيمتد المعرض من 20 ولغاية 24 سبتمبر 2023.

لماذا يجب عليك حضور صالون التجارة والخدمات الالكترونية ؟
  • فرصة للتعرف على الشركات الجزائرية والفاعلين في هذا المجال.​
  • دخول مجاني للصالون ولكن عليك التسجيل المسبق من خلال هذا الرابط: Page d'inscriptions
  • يوجد أكثر من 120 عارض، ويمكنك ان تجد عروض او فرص ستساهم وتسهل عليك الدخول في مجال التجارة والخدمات الالكترونية.​
  • يتوقع ان يستقطب هذا الصالون اكثر من 50 الف زائر، وسيكون فرصة للقاء الشباب الطموح الذي قد يكون شريك لك لبداية مشوارك في مجار التجارة والخدمات الالكترونية.​
  • كذلك هو فرصة للقاء صناع المحتوى.​


لا تضيع فرصتك اذا كنت تطمح ان يكون لك بصمة في مجال التجارة والخدمات الالكترونية في الجزائر فهذا الصالون هو فرصتك والذي يمتد على مدار 5 ايام.​
 
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