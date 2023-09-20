صالون التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية - النسخة الثانية ECSEL

فرصة للتعرف على الشركات الجزائرية والفاعلين في هذا المجال.​

يوجد أكثر من 120 عارض، ويمكنك ان تجد عروض او فرص ستساهم وتسهل عليك الدخول في مجال التجارة والخدمات الالكترونية.​

يتوقع ان يستقطب هذا الصالون اكثر من 50 الف زائر، وسيكون فرصة للقاء الشباب الطموح الذي قد يكون شريك لك لبداية مشوارك في مجار التجارة والخدمات الالكترونية.​