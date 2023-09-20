الفرق بين الغفلة و النسيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفرق بين الغفلة و النسيات

ان الغفلة ترك باختيار العاقل.والنسيان ترك يغير اختياره ولهذا قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين ولم يقل ولا تكن من الناسين فان النسيات لا يدخل تحت التكاليف فلا ينهى عنه

والغفلة عن ذكر الله وعن قراءة القران من أسباب استلاء الشياطين على الانسان وكثرة الوساوس والهموم العامة ابن باز رحمه الله تعالى

وغفلة القلب عن ذكر الله تعالى

يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى واذا غفل القلب عن ذكر الله ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى

القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص بالنار

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

تقبلوا تحياتي