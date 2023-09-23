أمثال شعبية جزائرية

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
36
نقاط التفاعل
80
النقاط
3
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أمثال شعبية
١ جاء يسعى ودارى تسعة
٢صدقتنا وعين فيها

٥مول القلب الصافي ديما زهرو حافي

٦خاف من عدوك مرة ومن صديقك الف مرة

٧اللي فاتك بالزين فوتو بالنظافة
واللي فاتك بالفهامة فوتو بالظرافة
 
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تمسكن حتى تتمكن ..
خاف من الواد الساكت و ما تخافش من الواد الهدار ..
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الله لا يحدني على اللي ما يبغني
مسائكم عزة نفس
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الخداع يبقى خداع... يعيا و يريب ساسو
والبصل يبقى بصل..... طول حياتو يتغرس على راسو
ناس لسانها عسل ......وناس لسانها سمّ
ناس في جرّتها الخير .....وناس في جرتها الهمّ
الڨمح أرزرعو وذرّيه...... و الريح يجيب غبارو
والڨلب لا كان مهموم... الوجه يعطيك خبارو

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قالوا للجمل زمر، قال لا صوابعي مبرومة و لا شفايفي مضمومة
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بالتوفيق في الموضوع
 
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