أمثال شعبية جزائرية

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

أمثال شعبية

١ جاء يسعى ودارى تسعة

٢صدقتنا وعين فيها



٥مول القلب الصافي ديما زهرو حافي



٦خاف من عدوك مرة ومن صديقك الف مرة



٧اللي فاتك بالزين فوتو بالنظافة

واللي فاتك بالفهامة فوتو بالظرافة