نور ليتا
:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المثال شعبية
لوكان ناحو مزية عزوا وراحو
لوكان ما نعرفكش خروب بلد نحسبك شوكولا
ناس بكرى يقولوا يقول الله تعالى الارض ارضى و السما سميا وين تهرب يا عبد من قضيى
صدقتنا وعينا فيها
مول القلب الصافي زهرو ديما حافي
سيد مليح زدلوا لهوى والريح
المثال شعبية
لوكان ناحو مزية عزوا وراحو
لوكان ما نعرفكش خروب بلد نحسبك شوكولا
ناس بكرى يقولوا يقول الله تعالى الارض ارضى و السما سميا وين تهرب يا عبد من قضيى
صدقتنا وعينا فيها
مول القلب الصافي زهرو ديما حافي
سيد مليح زدلوا لهوى والريح