المثال شعبية

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
139
نقاط التفاعل
439
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

المثال شعبية
لوكان ناحو مزية عزوا وراحو

لوكان ما نعرفكش خروب بلد نحسبك شوكولا
ناس بكرى يقولوا يقول الله تعالى الارض ارضى و السما سميا وين تهرب يا عبد من قضيى
صدقتنا وعينا فيها
مول القلب الصافي زهرو ديما حافي
سيد مليح زدلوا لهوى والريح
 
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