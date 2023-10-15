السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



المثال شعبية

لوكان ناحو مزية عزوا وراحو



لوكان ما نعرفكش خروب بلد نحسبك شوكولا

ناس بكرى يقولوا يقول الله تعالى الارض ارضى و السما سميا وين تهرب يا عبد من قضيى

صدقتنا وعينا فيها

مول القلب الصافي زهرو ديما حافي

سيد مليح زدلوا لهوى والريح