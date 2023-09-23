بدون ردود تجف المواضيع شاركنا رأيك

إخوتي و أخواتي و رواد

منتديات اللمة الجزائرية

إرتأيت أن أضع بين أيديكم مفاتيحا للتساؤلات للإستفسارات للنقاش كنا في الماضي القريب إن وحدث عطل تدبدب في الموقع بسبب الصيانة تأتينا حمّى الدخول الى منتدي اللمة الجزائرية كنا جميعا ننتظر لحظة فراغنا لدخول بيتنا الثاني وكانت الأجواء فيه كأجواء في مدينة صغيرة متماسكة الأواصل بين أهلها هكذا كنا يا جزائرين و بقية العرب : مؤخرا عمّت الفوضى مشرفون يطالبون بالعزل أعضاء يطالبون بالحظر وغلق عضوياتهم أعضاء يختفون من هكذا من العدم ما هي الأسباب في رأيكم ؟ هل ترون تماطلا من قبل المشرفين ؟

هل تواجد المشرفين لم يكن كما في السابق ؟