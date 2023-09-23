بدون ردود تجف المواضيع شاركنا رأيك

حفياد آدم

حفياد آدم

:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
1,022
نقاط التفاعل
4,455
النقاط
576
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
MPgzH.gif

إخوتي و أخواتي و رواد
منتديات اللمة الجزائرية


إرتأيت أن أضع بين أيديكم مفاتيحا للتساؤلات للإستفسارات للنقاش كنا في الماضي القريب إن وحدث عطل تدبدب في الموقع بسبب الصيانة تأتينا حمّى الدخول الى منتدي اللمة الجزائرية كنا جميعا ننتظر لحظة فراغنا لدخول بيتنا الثاني وكانت الأجواء فيه كأجواء في مدينة صغيرة متماسكة الأواصل بين أهلها هكذا كنا يا جزائرين و بقية العرب : مؤخرا عمّت الفوضى مشرفون يطالبون بالعزل أعضاء يطالبون بالحظر وغلق عضوياتهم أعضاء يختفون من هكذا من العدم ما هي الأسباب في رأيكم ؟ هل ترون تماطلا من قبل المشرفين ؟
هل تواجد المشرفين لم يكن كما في السابق ؟

هل قل تفاعل المراقبين طاقم العمل والأعضاء؟
هل من أسباب عزوف الاعضاء عن المنتدى انقطاع تدوينات بعض الأعضاء؟
هل ترون بأن المنتدى يحتاج أعضاؤه الى تحفيزات معنوية ؟
في رأيكم ماهي النقائص ؟
هل ترون من هو في منصب لا يستحقه ..؟
ناقشوا و اعطوا مقترحاتكم و انتقاداتكم في اطار معقول .
معا لننهض بالمنتدي

منتدى اللمة الجزائرية

4algeria-logo-Green.png

shark.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ع
  • مغلق
ناقشوا و اعطوا مقترحاتكم و انتقاداتكم في اطار معقول
المشاركات
1
المشاهدات
501
أم منيــــــر
أم منيــــــر
أ
ذكرياتنا مع أوسمتنا {خاصة بمسابقة مميزون}
2
المشاركات
33
المشاهدات
2K
أمــ وليــد الجزائرية
أ
بنت الـ25
حين تصبح وسائل النقل مكان للتدنيس العلني لشرف المرأة (حصري للمة)
2 3
المشاركات
48
المشاهدات
9K
محـ أمين مد
محـ أمين مد
م
  • مغلق
رسالة خاصة للمتصفحين بدون ردود؟؟؟؟؟؟
المشاركات
12
المشاهدات
741
محمدdzقسنطيني
م
EL General
***.......::::::: رسالة إلى لساني ، نعم إلى لساني :::::::.......***
المشاركات
17
المشاهدات
1K
مشاعر صامتة
م
العودة