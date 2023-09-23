بدون ردود تجف المواضيع شاركنا رأيك

حفياد آدم
:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 1,022
- نقاط التفاعل
- 4,455
- النقاط
- 576
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
إخوتي و أخواتي و رواد
منتديات اللمة الجزائرية
إرتأيت أن أضع بين أيديكم مفاتيحا للتساؤلات للإستفسارات للنقاش كنا في الماضي القريب إن وحدث عطل تدبدب في الموقع بسبب الصيانة تأتينا حمّى الدخول الى منتدي اللمة الجزائرية كنا جميعا ننتظر لحظة فراغنا لدخول بيتنا الثاني وكانت الأجواء فيه كأجواء في مدينة صغيرة متماسكة الأواصل بين أهلها هكذا كنا يا جزائرين و بقية العرب : مؤخرا عمّت الفوضى مشرفون يطالبون بالعزل أعضاء يطالبون بالحظر وغلق عضوياتهم أعضاء يختفون من هكذا من العدم ما هي الأسباب في رأيكم ؟ هل ترون تماطلا من قبل المشرفين ؟
هل تواجد المشرفين لم يكن كما في السابق ؟
هل قل تفاعل المراقبين طاقم العمل والأعضاء؟
هل من أسباب عزوف الاعضاء عن المنتدى انقطاع تدوينات بعض الأعضاء؟
هل ترون بأن المنتدى يحتاج أعضاؤه الى تحفيزات معنوية ؟
في رأيكم ماهي النقائص ؟
هل ترون من هو في منصب لا يستحقه ..؟
ناقشوا و اعطوا مقترحاتكم و انتقاداتكم في اطار معقول .
معا لننهض بالمنتدي
منتدى اللمة الجزائرية