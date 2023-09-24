مصلحتي مقدمه على مصلحة العموم ..

اعتدنا على سماع ترديد المصلحه العامه وهي في الحقيقه ليست الا مفهوم ذهني تتعارض وقواعد الحريه والعداله وتنتهك المصالح الخاصه انتهاك صريح وواضح المعالم وانه لايجوز في تقديري انتهاك الحقوق الخاصه من اجل الصالح العام وانه لايجوزلشيء ان يحد من المصلحه الخاصه الا المصلحه الخاصه نفسها ، لأن المجتمع كيان ذهني ولو ذهبت تبحث عن المجتمع الذي من اجله وعلى شأنه تتوقف المصالح الخاصه فلن تجد الا افرادا يتحركون في الزمان والمكان المناسبين لمصالحهم الخاصه اي انك لن تجد المجتمع يتسوق في احد الاسواق ولن تجده يشرب الشيشه في المقهى ولن تجده يتحدث مع فتاة على انفراد لن تجده أبدا إلا حيث ينغّص على هؤلاء من فوّهة العدم !

وبما ان المجتمع مفهوم ذهني لاوجود له بين الافراد الذين يعيشون حياتهم بإنسيابيه من غير حاجه الى تطفله عليهم فمؤدى ذلك هو القول بأصالة الفرد على المجتمع وأرجحية حركة الفرد وأثره على حركة المجتمع ، وحصيلة ذلك هو وجوب تقديم مصلحة الفرد على المجتمع او الصالح العام .

ما رأيكم !!