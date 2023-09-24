أمثال شعبية

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
48
نقاط التفاعل
122
النقاط
5
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أمثال شعبية
الاول يدور عليك الزمان يا ناكر الخيري وتعرف قدري كي تعاشر غيري

التانية انا بالمغرفة لفمو وهو بالعود لعيني

الثالث انا نحفر لو في قبر يماه وهو هارب بالفاس

الربع الليى يزرع الريح يحصد غبارو
 
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
قال إلياس:
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
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اللهم امين يارب العالمين وإياكم
 
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