السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

أمثال شعبية

الاول يدور عليك الزمان يا ناكر الخيري وتعرف قدري كي تعاشر غيري



التانية انا بالمغرفة لفمو وهو بالعود لعيني



الثالث انا نحفر لو في قبر يماه وهو هارب بالفاس



الربع الليى يزرع الريح يحصد غبارو