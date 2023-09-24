مذكرات مرحلة تثبيت المكتسبات للسنة الثانية في اللغة العربية من اليوم الأول إلى اليوم العاشر.

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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النقاط
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محل الإقامة
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الجنس
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المرفقات

  • مذكرات مرحلة تثبيت المكتسبات س2 لغة عربية بوبطانة محمد.pdf
    766.8 KB · المشاهدات: 0
  • مذكرات مرحلة تثبيت المكتسبات س2 لغة عربية بوبطانة محمد.docx
    513.6 KB · المشاهدات: 0
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