قصيدة...بمناسبة حلول شهر المولد النبوي الشريف

حفياد آدم
:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
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الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
أحباب النبي و المتلذذون بصلاته صلى الله عليه و سلم، السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته.
ها قد حل شهر المولد النبوي الشريف ،
بهذه المناسبة الغالية ، التي تهيج لها ألفئدة و تسيل فيها العبارات في مدح خير البرية ، أبعث مشاركتي
هذه متمنيا أن تفي و لو بشيء ضئيل لهذا الحدث العظيم.
قصيدة / للشاعر الأستاذ عز الدين بن محمد الغزاوي.
الـنـور الـمـحـمـدي...
جاء الفاتح جمعة إعلانا = للربيع الأول شهر به ازدان
ربيعين حلا فهبت الدنيا = بربيع أخضر فل و أقحوان
شرف الزمان به ليضيء = ظلام الكون فالكل به نشوان
عبق المكان بعطر فواح = قدومه يمن بطالعه المزدان
أدهش المحبون بأنواره = صلاته لهم فوز و رضوان
نور ملأ الآفاق شعاعه = يبهـر الأبصـار، زينة الأذان
يا خير من رددت صلاته = بشيرا، سنتك فاقت البيان
ندعو الله بجاه مقامك = فيستجاب الدعاء في كل آن
أتيت والناس في غفلة = أخرجتهم لنور بلا حسبان
نبي فاق النبيئين رفعة = إمام لهم\ن الإيمان له عنوان
نوديت بالحمد يا محمد = يا بديع الصفات نقي الجنان
نور يهتدي الضال به = ليمشي نور الحق بالوجدان
طيب الأعراق من معينه = اصطفاه ربه جود و إحسان
طبيب القلوب إنه بلسم = لكل داء قدوة لكل إنسان
يا من شق صدره بأمر = الإله فطهر بأمن و أمان
خلقت مبرأ من كل داء = تسمو إلى رفعة في العنان
المدح و الوصف قليل = في حقك إسراءك بحسبان
لك بالقلوب منا منزلة = زادت بالفتح المبين يسجدان
ناديت للتوحيد طويلا = حتى أتى اليقين دعوة و شأن
صلى الله عليك كثيرا = يا محمد رسولنا طه العدنان
أحباب النبي و المتلذذون بصلاته صلى الله عليه و سلم، السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته.
ها قد حل شهر المولد النبوي الشريف ،
بهذه المناسبة الغالية ، التي تهيج لها ألفئدة و تسيل فيها العبارات في مدح خير البرية ، أبعث مشاركتي
هذه متمنيا أن تفي و لو بشيء ضئيل لهذا الحدث العظيم.
قصيدة / للشاعر الأستاذ عز الدين بن محمد الغزاوي.
الـنـور الـمـحـمـدي...
جاء الفاتح جمعة إعلانا = للربيع الأول شهر به ازدان
ربيعين حلا فهبت الدنيا = بربيع أخضر فل و أقحوان
شرف الزمان به ليضيء = ظلام الكون فالكل به نشوان
عبق المكان بعطر فواح = قدومه يمن بطالعه المزدان
أدهش المحبون بأنواره = صلاته لهم فوز و رضوان
نور ملأ الآفاق شعاعه = يبهـر الأبصـار، زينة الأذان
يا خير من رددت صلاته = بشيرا، سنتك فاقت البيان
ندعو الله بجاه مقامك = فيستجاب الدعاء في كل آن
أتيت والناس في غفلة = أخرجتهم لنور بلا حسبان
نبي فاق النبيئين رفعة = إمام لهم\ن الإيمان له عنوان
نوديت بالحمد يا محمد = يا بديع الصفات نقي الجنان
نور يهتدي الضال به = ليمشي نور الحق بالوجدان
طيب الأعراق من معينه = اصطفاه ربه جود و إحسان
طبيب القلوب إنه بلسم = لكل داء قدوة لكل إنسان
يا من شق صدره بأمر = الإله فطهر بأمن و أمان
خلقت مبرأ من كل داء = تسمو إلى رفعة في العنان
المدح و الوصف قليل = في حقك إسراءك بحسبان
لك بالقلوب منا منزلة = زادت بالفتح المبين يسجدان
ناديت للتوحيد طويلا = حتى أتى اليقين دعوة و شأن
صلى الله عليك كثيرا = يا محمد رسولنا طه العدنان