تنبؤات ليلى عبد لطيف بين وهم والمخطط

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رواد القسم والمنتدى ككل شرفني حضوركم في هذا الموضوع


نتبؤات أم مخططات مدروسة

أغلبيتكم بات يعرف بالمرأة المسماة ليلى عبد اللطيف اللبنانية التي باتت تثير الجدل بسبب تنبؤاتها التي رصدت الأنضار وسلطت الأضواء إتجاهها من هي؟ وماهي ديانتها وإنتمائها الديني ...اليعض يقول انها من أتباع الماسونية ....غريب أن يتحقق كل ما تتنبأ به زلزال المغرب وتركيا الفياضانات الحرائق ..تنبؤانها السياسية حتى بات المجتمع العربي ينتظر كل جديد تتنبأ به ومؤخرا تكلمت عن حدوث زلزال لي الجزائر هنا إسمحوا لي بأن أفتح قوس( من نهار هدرتها وانا نرقد برا🙄🙄)....

الأمر تعدى كونه علم فلك أو أبراج أو أمور غيبية الملأة تتكلم عن أمور بكل ثقة والغريب أنها تتحقق فهل الزلازل والفياضانات أمور مفتعلة؟..... 🤔🤔😱....هل التنبؤ بقتل فلان وعلان وحرائق هي امور خططت لها ويملونها من ورقة ماذا تقول 🤔🤔🤔....
ما رأيكم أنتم حول ما تقوله هاته المرأة ولما المجتمع العربي مال الى تصديقها وانتظار توقعاتها ما السبب يا ترى


وشكرا للجميع،
 
هذه إنسانة كذابة و عرافة اكاذيبها لا تسمن و لا تغني من جوع اياكم و تصديقا
قال الله تعالى لا يفلح الساحر من حيث أتى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمعنى الحديث من أتى عرافا أو ساحرا و صدقه كفر بما أنزل على محمد
و في حديث آخر لم تقبله صلاته أربعين
يقول العلماء أربعون يوما أو أربعون سنة
لي عودة لموضوع إن شاء الله
 
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