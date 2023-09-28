تنبؤات ليلى عبد لطيف بين وهم والمخطط

هذه إنسانة كذابة و عرافة اكاذيبها لا تسمن و لا تغني من جوع اياكم و تصديقا

قال الله تعالى لا يفلح الساحر من حيث أتى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بمعنى الحديث من أتى عرافا أو ساحرا و صدقه كفر بما أنزل على محمد

و في حديث آخر لم تقبله صلاته أربعين

يقول العلماء أربعون يوما أو أربعون سنة

لي عودة لموضوع إن شاء الله