عرض بيع متوفر 242$ pyypl مقابل ccp او BaridiMob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
242.00 دولار
سعر البيع
225.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Pyypl - بيبول
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
13,824
نقاط التفاعل
2,612
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 242$ pyypl للبيع مقابل CCP

السعر: 1 $ =225دج



الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة علي شاري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

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