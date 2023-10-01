MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 13,824
- نقاط التفاعل
- 2,612
- النقاط
- 351
السلام عليكم
متوفر 242$ pyypl للبيع مقابل CCP
السعر: 1 $ =225دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 242$ pyypl للبيع مقابل CCP
السعر: 1 $ =225دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ