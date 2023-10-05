الاية التي غيرت لي حياتي

نور ليتا

نور ليتا

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاية التي تغير احوال الناس

ومن يتقى لله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب

سبحان الله هده الاية مريحة للقلب ومن ضيق صدره يقرأ هده الاية العظيمة
في بعض الأحيان يحتاج الانسان الي يستريحى ولكن هموم الدنيا انقلبت عليه ويضيق الصدر في هدا الوقت صعيب يجب علي الانسان ان يتوجه الي الله او ان يهرب الي الله تعالى ويطرق بابه وهو ارحم الراحمين
لهدا يجب على كل واحد منا ان يتوجه الي هده الاية العظيمة
ومن يتقى لله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب
سبحان الله
 
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