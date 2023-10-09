الرجولة الحقيقية

yanisanis

yanisanis

:: عضو منتسِب ::
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27 سبتمبر 2023
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هل تدرك معنى الرجولة الحقيقية ؟؟
الرجولة
هي أن تذكر الله دائماً في أعمالك وأفعالك
الرجولة
كلمــة شــرف و موقــف عــز !
الرجولة
هي البذل و العطاء والتضحية و الفداء!
الرجولة
هي أن تحسن إلى من أحسن إليك ولا تسيء إلى من أساء إليك !
الرجولة
هي أن تحترم الآخرين وتحترم وجهات نظرهم ولا تستصغر شأنهم ولا تسفه أرائهم !
الرجولة
هي أن تقول الحق وتجهر به ولا تأخذك فيه لومه لائم !
الرجولة
هي الشهامة والمروءة في أجلى معانيها !
الرجولة
هي أن تعطي كل ذي حق حقه !
الرجولة
هي الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة!
الرجولة
هي تحب لغيرك ما تحب لنفسك !
الرجولة
هي إنصاف المظلوم من الظالم !
الرجولة
هي أن تمد يد العون للمحتاج في كل الظروف !
الرجولة
هي تعرف قدر نفسك فلا تتجاوز بها الحد !
الرجولة
هي أن تغفر وتعفو عند المقدرة وأن تمسك نفسك عند الغضب!
الرجولة
هي أن تمسح بيد حانيه دمعة ألم عن وجه بائس !
الرجولة
هي أن تنام قرير العين مرتاح الضمير غير ظالم !

كم من تلك الصفات تجدها في نفسك ؟
قد تجتمع الصفات في رجل واحد ,,، وقد يجتمع الرجال في صفه واحده
 
الرجولة الحقيقة أن تنهض لصلاة الفجر و تصليها جماعة هذه الرجولة الحقيقة للرجل
 
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