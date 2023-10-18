قصيدة معبر رفح

جمال عبدلي
:: شاعر وفنان ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 31 أكتوبر 2019
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- محل الإقامة
- Algeria
- الجنس
- ذكر
معبر رفح
هناك خلف معبر رفح
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح
اليهود الكلاب
كالذئاب يقتلون وينهشون
أجساد نسائنا وأطفالنا الخائفين
هناك خلف معبر رفح
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى
من يرقص
من سيغنون
هناك خلف معبر رفح
أمي الشهيدة وأبناؤها يدفنون
وقد اغتصبت أنوثتنا
يا لا العار ماذا نحن فاعلون؟
هناك خلف البوادي
خلف السواقي
خلف جدرانِ الحقيقة
تموت قصص أطفال كل دقيقه
هناك عند بيارتنا العتيقة
تقتلع جذورنا أصالتنا وكرامتنا
وتغطى بقطعة قماش بالية رقيقه
هناك خلف جدرانِ الحقيقة
تموت أحلام أختي الشقيقة
أختي أنا التي قتلها الجرذان بأبشع طريقة
صلبوها وعذبوها
أعدموا فيها الحرية
قطعوا أعضاءها وأحرقوا أشلاءها
بطرق وحشية
فماتت أختي العذراء
بشرف العظماء
ولم تبق سوى جدران حمراء
وقصص اطفال منسية
هناك خلف معبر رفح ........
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح ........
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى من يرقص
ومن سيغنون
جمال عبدلي
هناك خلف معبر رفح
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح
اليهود الكلاب
كالذئاب يقتلون وينهشون
أجساد نسائنا وأطفالنا الخائفين
هناك خلف معبر رفح
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى
من يرقص
من سيغنون
هناك خلف معبر رفح
أمي الشهيدة وأبناؤها يدفنون
وقد اغتصبت أنوثتنا
يا لا العار ماذا نحن فاعلون؟
هناك خلف البوادي
خلف السواقي
خلف جدرانِ الحقيقة
تموت قصص أطفال كل دقيقه
هناك عند بيارتنا العتيقة
تقتلع جذورنا أصالتنا وكرامتنا
وتغطى بقطعة قماش بالية رقيقه
هناك خلف جدرانِ الحقيقة
تموت أحلام أختي الشقيقة
أختي أنا التي قتلها الجرذان بأبشع طريقة
صلبوها وعذبوها
أعدموا فيها الحرية
قطعوا أعضاءها وأحرقوا أشلاءها
بطرق وحشية
فماتت أختي العذراء
بشرف العظماء
ولم تبق سوى جدران حمراء
وقصص اطفال منسية
هناك خلف معبر رفح ........
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح ........
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى من يرقص
ومن سيغنون
جمال عبدلي