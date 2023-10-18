قصيدة معبر رفح

جمال عبدلي

جمال عبدلي

:: شاعر وفنان ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
31 أكتوبر 2019
المشاركات
75
نقاط التفاعل
175
النقاط
5
العمر
43
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
معبر رفح

هناك خلف معبر رفح
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح
اليهود الكلاب
كالذئاب يقتلون وينهشون
أجساد نسائنا وأطفالنا الخائفين
هناك خلف معبر رفح
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى
من يرقص
من سيغنون
هناك خلف معبر رفح
أمي الشهيدة وأبناؤها يدفنون
وقد اغتصبت أنوثتنا
يا لا العار ماذا نحن فاعلون؟
هناك خلف البوادي
خلف السواقي
خلف جدرانِ الحقيقة
تموت قصص أطفال كل دقيقه
هناك عند بيارتنا العتيقة
تقتلع جذورنا أصالتنا وكرامتنا
وتغطى بقطعة قماش بالية رقيقه
هناك خلف جدرانِ الحقيقة
تموت أحلام أختي الشقيقة
أختي أنا التي قتلها الجرذان بأبشع طريقة
صلبوها وعذبوها
أعدموا فيها الحرية
قطعوا أعضاءها وأحرقوا أشلاءها
بطرق وحشية
فماتت أختي العذراء
بشرف العظماء
ولم تبق سوى جدران حمراء
وقصص اطفال منسية
هناك خلف معبر رفح ........
أطفال يموتون
أطفال جياع يقتلون
وقد سكن الخوف أحداقهم
هناك خلف معبر رفح ........
العرب يعيشون
حيث ما وجدوا يعيشون
لا يشغلهم سوى من يرقص
ومن سيغنون

جمال عبدلي
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