قصيدة معبر رفح

معبر رفحهناك خلف معبر رفحأطفال يموتونأطفال جياع يقتلونوقد سكن الخوف أحداقهمهناك خلف معبر رفحاليهود الكلابكالذئاب يقتلون وينهشونأجساد نسائنا وأطفالنا الخائفينهناك خلف معبر رفحالعرب يعيشونحيث ما وجدوا يعيشونلا يشغلهم سوىمن يرقصمن سيغنونهناك خلف معبر رفحأمي الشهيدة وأبناؤها يدفنونوقد اغتصبت أنوثتنايا لا العار ماذا نحن فاعلون؟هناك خلف البواديخلف السواقيخلف جدرانِ الحقيقةتموت قصص أطفال كل دقيقههناك عند بيارتنا العتيقةتقتلع جذورنا أصالتنا وكرامتناوتغطى بقطعة قماش بالية رقيقههناك خلف جدرانِ الحقيقةتموت أحلام أختي الشقيقةأختي أنا التي قتلها الجرذان بأبشع طريقةصلبوها وعذبوهاأعدموا فيها الحريةقطعوا أعضاءها وأحرقوا أشلاءهابطرق وحشيةفماتت أختي العذراءبشرف العظماءولم تبق سوى جدران حمراءوقصص اطفال منسيةهناك خلف معبر رفح ........أطفال يموتونأطفال جياع يقتلونوقد سكن الخوف أحداقهمهناك خلف معبر رفح ........العرب يعيشونحيث ما وجدوا يعيشونلا يشغلهم سوى من يرقصومن سيغنونجمال عبدلي