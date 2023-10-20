موضوع التسول

سعد606

سعد606

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التوسل يتم بواسطة الأشخاص الغير قادرين على توفير قوت اليوم، ويقوم هؤلاء الأشخاص بسؤال الناس لتوفير الاحتياجات، وتعتبر تلك الظاهرة من الظاهر المعروفة في مختلف الدول العربية.
وتسعى الدول العربية بشكل دائم إلى إيجاد حلول قوية للتخلص من مشكلة التسول، والسبب في تلك المشكلة الفقر، ويعتبر ذلك الموضوع من المواضيع الاجتماعية التي يمكن طرحها للنقاش.
 
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