موضوع التسول

التوسل يتم بواسطة الأشخاص الغير قادرين على توفير قوت اليوم، ويقوم هؤلاء الأشخاص بسؤال الناس لتوفير الاحتياجات، وتعتبر تلك الظاهرة من الظاهر المعروفة في مختلف الدول العربية .

وتسعى الدول العربية بشكل دائم إلى إيجاد حلول قوية للتخلص من مشكلة التسول، والسبب في تلك المشكلة الفقر، ويعتبر ذلك الموضوع من المواضيع الاجتماعية التي يمكن طرحها للنقاش .