ملخص الأدب العربي 2023 2024

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إليكم ملخص الأستاذ مولاي مصطفى مروان في مادة الأدب العربي لجميع الشُعب Bac 2024
نسخة ملوّنة ✅

يحتوي على :
• كيفية الإجابة عن أسئلة البناء الفكري و اللغوي وفقا المنهجية الوزارية .
• كيفية شرح العبارات
• مصطلحات لها معنى واحد
• أنماط النص
• النزاعات ، القِيم ، العواطف
• كيفية إبداء الرأي
• العلاقات المعنوية
• العلاقة بين الأبيات
• أنواع النص
• كيفية النثر و التخليص
• الحقل الدلالي
• الحقل المعجمي
• القرائن أو الروابط اللغوية
• كيفية التفريق بين الصور البيانية بطرق سهلة
• كيفية التعامل مع الإعراب اللفظي
• المحسنات البديعية
• أهم النقاط التي يجد فيها التلميذ مشكلة أو 18 مفهوما واردا في البكالوريا

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