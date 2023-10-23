كل ما يخص السنة الثالثة مذكرات دروس دفتر يوميات لوحة القيادة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
13,120
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,463
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

مذكرات الوحدة الأولى.النشاط : التربية الإسلامية

المحتوى:أركان الإيمان و أركان الإسلام

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مذكرة الرياضيات ..سنة ثالثة إبتدائي

المحتوى:الأعداد من 0 إلى 99FB_IMG_1698099916286.jpgFB_IMG_1698099918351.jpg

 

النشاط:فهم المنطوق. المدة:30 دقيقة

المحتوى:حول مائدة الطعام

السنة:الثالثة إبتدائي


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مذكرة :التعبير الشفوي.المدة:30دقيقة

الهدف التعلمي:يستعمل ألفاظ التقدير (كل.بعض.جزء.نصف)FB_IMG_1698100270245.jpg

 

مذكرة القراءة..نص:لست أنانيا

المدة:60دقيقة..سنة ثالثة إبتدائي
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مذكرة:النشاط قراءة (تمعن في النص)

تراكيب نحوية:الإسم...السنة ثالثة إبتدائي
الحصة:04 ..المدة:60دقيقة

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مذكرة.النشاط:أنتج شفويا..المدة:60دقيقة

السنة الثالثة إبتدائي.الوحدة الأولى
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مذكرة النشاط:قراءة+الظاهرة الإملائية

المحتوى:علامات الوقف.المدة:60دقيقة
الأسبوع الأول .الحصة:6
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مذكرة النشاط: تربية علمية.الحصة الأولى

المدة:45 دقيقة..السنة الثالثة إبتدائيFB_IMG_1698100806361.jpgFB_IMG_1698100808090.jpgFB_IMG_1698100810135.jpgFB_IMG_1698100812233.jpgFB_IMG_1698100814618.jpgFB_IMG_1698100816828.jpgFB_IMG_1698100819205.jpgFB_IMG_1698100821301.jpgFB_IMG_1698100825756.jpg
 
مذكرة الرياضيات :الجمع و الطرح (1)
المدة:60 دقيقة FB_IMG_1698101320447.jpgFB_IMG_1698101322231.jpgFB_IMG_1698101324388.jpg.
 

أصبحنا و أصبح الملك لله...الحصة 2

نشاط:التربية الإسلامية
المحتوى:أركان الإيمان و أركان الإسلام

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مذكرة النشاط: تربية مدنية..المحتوى:القواعد الصحية في التغذية .المدة:45دقيقة

السنة الثالثة إبتدائيFB_IMG_1698101370958.jpgFB_IMG_1698101372815.jpgFB_IMG_1698101374895.jpgFB_IMG_1698101377171.jpg
 

مذكرة النشاط:تاريخ .المدة :45دقيقة

الموضوع:الحدث .السنة الثالثة إبتدائيFB_IMG_1698102140503.jpgFB_IMG_1698102143017.jpgFB_IMG_1698102145010.jpgFB_IMG_1698102147196.jpgFB_IMG_1698102149679.jpg

 

خلاصة درس:التربية المدينة

القواعد الصحية في التغذية
السنة الثالثة إبتدائيFB_IMG_1698102175883.jpg
 
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