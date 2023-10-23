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كل ما يخص السنة الثالثة مذكرات دروس دفتر يوميات لوحة القيادة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
مذكرة الرياضيات ..سنة ثالثة إبتدائي
المحتوى:الأعداد من 0 إلى 99
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
مذكرة :التعبير الشفوي.المدة:30دقيقة
الهدف التعلمي:يستعمل ألفاظ التقدير (كل.بعض.جزء.نصف)
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
خلاصة درس:التربية المدينةالقواعد الصحية في التغذية
السنة الثالثة إبتدائي
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