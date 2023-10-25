النحلة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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تعبير كتابي عن النحلة :
النحلة هي إحدى الكائنات الرائعة والمفيدة في عالم الحياة الطبيعية. إنها حشرة صغيرة تنتمي إلى عائلة النحليات ولها دور أساسي في تلقيح النباتات وإنتاج العسل.
تتميز النحلة بجسمها الصغير والمشدد، ولونها الأصفر والأسود. لديها ستة أرجل وزوجان من الأجنحة الشفافة.
النحلة تعتبر من أهم الكائنات التي تساهم في تلقيح النباتات. عندما تزهر النباتات، تقوم النحل بجمع اللقاح ونقله من زهرة إلى أخرى، مما يساعد في إنتاج الفاكهة والبذور.
النحلة تجمع رحيق الزهور وتحوله إلى عسل في خلايا الشمع. هذا العسل يعتبر من المصادر الغذائية و فيه دواء لكثير من الأمراض.
باختصار، النحلة هي كائن حي رائع يلعب دورًا مهمًا في البيئة واقتصاديًا، وتحافظ على توازن النظام البيئي وتساهم في إنتاج الغذاء. يجب الحفاظ على النحل وحمايتها لضمان استمرار فوائها المهمة في عالمنا.
 
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز
 
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