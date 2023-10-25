ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,216
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 25,505
- النقاط
- 2,306
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السور القرآنية المقررة لهذه السنة جميع السنوات
السنة الخامسة ابتدائي
سورة البلد
سورة الفجر
سورة الغاشية
سورة الأعلى
السنة الرابعة ابتدائي
سورة العلق
سورة التين
سورة سورة الشرح
سورة الضحى
سورة الليل
سورة الشمس
السنة الثالثة ابتدائي
سورة التكاثر
سورة الهمزة
سورة العاديات
سورة القارعة
سورة الزلزلة
سورة القدر
سورة البينة
السنة الثانية ابتدائي
سورة المسد
سورة قريش
سورة العصر
سورة الكافرون
سورة العصر
سورة الفيل
السنة أولى إبتدائي
سورة الفاتحة
سورة الناس
سورة الإخلاص
سورة الفلق
سورة الكوثر
سورة النصر