السور القرآنية المقررة لهذه السنة جميع السنوات

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
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السور القرآنية المقررة لهذه السنة جميع السنوات 👇👇

السنة الخامسة ابتدائي
💭سورة البلد
💭سورة الفجر
💭سورة الغاشية
💭سورة الأعلى

السنة الرابعة ابتدائي
💭سورة العلق
💭سورة التين
سورة سورة الشرح
💭سورة الضحى
💭سورة الليل
💭سورة الشمس

السنة الثالثة ابتدائي
💭سورة التكاثر
💭سورة الهمزة
💭سورة العاديات
💭سورة القارعة
💭سورة الزلزلة
💭سورة القدر
💭سورة البينة

السنة الثانية ابتدائي
💭سورة المسد
💭سورة قريش
💭سورة العصر
💭سورة الكافرون
💭سورة العصر
💭سورة الفيل

السنة أولى إبتدائي
💭سورة الفاتحة
💭سورة الناس
💭سورة الإخلاص
💭سورة الفلق
💭سورة الكوثر
💭سورة النصر

 
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز
 
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