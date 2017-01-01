الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017.

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  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد إذن الله تعالى سننطلق هذه الأمسية في حفظ كتاب الله والأمانة التي سنسأل عنها, ولكي لا يختلط عليكم البرنامج ، فكل موضوع بحزب واحد ، ابتداءا من سورة الناس بمعنى
    الحزب 1 = من سورة الناس إلى سورة الأعلى.
    اذن هذا الموضوع خاص بالحزب الأول والذي سيكون لأسبوع واحد فقط ، لأن الجميع يحفظ الحزب الأول وهنا ستكون المراجعة ان شاء الله ، اذن برنامج الحزب الأول سيكون كالتالي:
    -----------------ابتداءا من اليوم----
    الإثنين :
    سور الناس/الفلق/الاخلاص/المسد/النصر
    الثلاثاء:
    سور الكافرون/الكوثر/الماعون/قريش/الفيل
    يوم الأربعاء.
    سور الهمزة/العصر/التكاثر/القارعه/العاديات
    يوم الخميس:
    سور الزلزلة/البينة/القدر/العلق/التين
    يوم الجمعة :
    سور الشرح/الضحى/الليل/الشمس
    يوم السبت:
    سور البلد/الفجر/الغاشية/الاعلى
    يوم الأحد :
    مراجعة ويكفي كتابة (تمت المراجعة)
    -لما يصل الإثنين سننتقل إلى الحزب الثاني والذي سيكون فيه اسبوعين. ولما يصل ذلك الحين سأعطيكم البرنامج
    ملاحظة لا يحق الأخوات الكتابة في الحزب الثاني حتى تكتب في موضوع الحزب الأول مع كتابة جميع السور في ذلك الموضوع اي يكون كل شيئ بالترتيب.
    ملاحظة2: لا تكتبي في هذا الموضوع إلا الحفظ ممنوع الدردشة او اي شيئ او اي سؤال اطرحيه هنا

    دعوة لحفظ كتاب الله و أحاديث مختارات من سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
    ((فلنبدأ على بركة الله.))
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 أفريل 2017
    NAPOLA, ميمي مرام, توبة توتة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي و بارك الله فيك

    اختي انا احفظ ط السور التي ذكراتيها اي الحزب الاخير من القران حفظته جيدا
    هل اكتب جميع السور او ماذا

    و شكرا لك اختي
     
    هديل الرحمن, ،كارينا،, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏3 أفريل 2017
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
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    أحسن الله إليك و بارك الله فيك، شُغلت في كُلِيَة اليوم حتى وجدت هذا الموضوع قد أطال علينا بحلته الجديدة، و برنامجه الطيب الميسر، و شرطه النافع الأكيد، فبرنامج يتناول نحو نصف الثمن يوميا لحري بأن يستفد منه و يوظب عليه من غير أدنى كلفة، و كذلك شرط أن لا نتعدى الجزء المقرر إلى غيره الذي يليه لهو واجب الانقياد له لمن أردت الحفظ المنهجي الراسخ بإذن الله تعالى، بقي تعيين نوع الرواية التي يجري عليها الحفظ ووضع السور أو الأجزاء المقرر حفظها بشكل يومي هنا وفقا للرواية المختارة، و قد جرت عادة المغاربة على إختيار رواية ورش لقراءة نافع المدني، و هي الرواية المتَّبعة في المدارس القرأنية في المغرب العربي، و إن كان بعضهم يتبع رواية قالون لسهولتها بإعتبار قلة المدود، على كل وفقكن الله إلى ما فيه رضاه، و سأبقى متابعا من بعيد بإعتبار خصوصية الموضوع بالأخوات لا بالإخوة على أن تطلعنا الأخت المشرفة وفقها الله بنتائج الحفظ عند نهاية كل أسبوع في الموضوع العام (دعوة لحفظ كتاب الله و أحاديث مختارات من سنة نبيه عليه الصلاة و السلام)، و سأقوم بوضع منهجية الحفظ الخاصة بالإخوة في موضوع مستقل ترقبوه اليوم أو غدا، هذا لتبدأ المنافسة على قدم و ساق.
    ترقبوا دائما الجديد و المفيد بإذنه تعالى.
     
    هديل الرحمن, ،كارينا،, بشرى ملاك و 4 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏3 أفريل 2017
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    يوم الإثنين:
    (سورة الناس)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {قل أعوذ بربّ النّاس*ملك النّاس* إله النّاس* من شر الوسواس الخنّاس * الذي يوسوس في صدور النّاس* من الجنّة والنّاس}

    (سورة الفلق)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {قل أعوذ بربّ الفلق* من شرّ ما خلق* ومن شرّ غاسق إذا وقب* ومن شرّ النفاثات في العقد* ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد}

    (سورة الإخلاص)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفؤا أحد}

    (سورة المسد)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {تبّت يدا أبي لهبٍ وتبّ * ما أغنى عنه ماله وما كسب* سيصلى نارا ذات لهب* وأمرأته حمالة الحطب* في جيدها حبل من مسد}

    (سورة النصر)
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت النّاس يدخلون في دين الله أفواجا* فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا}

    صدق الله العظيم
    تمّ والحمد لله ^^


     
    ،كارينا،, بشرى ملاك, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أفريل 2017
    #4
  5. ابو ليث

    ابو ليث
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    روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )
    أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم ،
    ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفد شيئًا ولم يحصل كبير علم ،
    فقال : إنني لا يناسبني هذا العلم . وترك العلم ؛ لظنه أن عنده في فهمه ركودًا أو أنه لا يصلح لطلب العلم .
    قال : فلما كان ذات يوم بعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة ، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة ، فتوقف معتبرًا ومتأملًا ومتدبرًا فقال : هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها ، فليس عقلي وقلبي بأقسى من الصخر ، وليس العلم بألطف من الماء! فعزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونبغ وصار ممن يُشار إليهم فيه.
    قال الشيخ صالح آل الشيخ : فهذا ينبهك إلى أن طالب العلم يحتاج إلى العزيمة ويحتاج إلى ألا يمل طالب العلم ، وألا يقول : أنا درست ودرست فما استفدت ، ولكن ليرجع إلى السبب ، ليس السبب في طبعه ، فأكثر المقبلين على طلب العلم الغير موفقين ليس السبب في فشلهم أنهم لا يفهمون ، كثير منهم يفهم ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم : أنه لم يسلك طريقه ، ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج مَن سبقنا من أهل العلم .

    هذا الطريق سهل ميسور ، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم .

    اليوم علم وغدًا مثـــله
    من نُخب العلم التي تلتقط
    يحصِّل المرء بها حكمة
    وإنما السيـل اجتماع الـنقط.

    نسأل الله أن نكون ممن سار على نهج السلف في طلب العلم وثبت عليه حتى أتاه اليقين.
     
    نعمات, ،كارينا،, بشرى ملاك و 5 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏3 أفريل 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمان الرحيم

    سورة الناس
    (قل أعوذ برب الناس (1) ملك الناس (2) إله الناس (3) من شر الوسواس الخناس (4) الذي يوسوس في صدور الناس ((5) من الجنة والناس(6))•

    سورة الفلق

    (قل أعوذ برب الفلق (1) من شر ماخلق (2) ومن شر غاسق إذا وقب (3) ومن شر النفاثات في العقد (4) ومن شر حاسد إذا حسد (5))

    سورة الاخلاص

    (قل هو الله أحد (1) الله الصمد (2) لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفؤا احد(4))

    سورة المسد

    (تبت يدا أبي لهب وتب (1) ماأغنى عنه ماله وما كسب (2) سيصلى نارا ذات لهب (3) وامرأته حمالة الحطب (4) في جيدها حبل من مسد (5))

    سورة النصر

    (إذا جاء نصر الله والفتح (1) ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا (2) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (3))
    صدق الله العضيم
     
    التعديل الأخير: ‏3 أفريل 2017
    ،كارينا،, بشرى ملاك, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    وفيك بارك ، الرواية ستكون ورش عن نافع. سأطلعك بنتائج الحفظ كل يوم أحد ان شاء الله.
     
    نعمات, ،كارينا،, حلم كبير و 3 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    ماشاء الله كم أعجبتني تلك القصة التي زادتني حماسا أتمنى من الجميع أن يقرأها وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
     
    نعمات, ،كارينا،, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #8
  9. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سورة الناس :

    {{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ }}

    سورة الفلق :

    {{ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ }}

    سورة الإخلاص :

    {{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لٙمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ }}

    سورة المسد :

    {{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَد }}

    سورة النصر :

    {{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا }}
     
    نعمات, ،كارينا،, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏3 أفريل 2017
    #9
  10. ابو ليث

    ابو ليث
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    تابعي الملاحظات في الموضوع العام، حتى أغادر موضوع تحفيظ القرآن الكريم للأخوات الذي له خصوصيته فليس يميزني عن غيري شيئ.
     
    ،كارينا،, بشرى ملاك, دعاء الجنات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏3 أفريل 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم .
    العاقبة لحفظ الستون حزبا إن شاء الله
    بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ
    تقبلو احترامي وتقديري
     
    نعمات, ،كارينا،, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏3 أفريل 2017
    #11
  12. الفراشة الحساسة

    الفراشة الحساسة :: عضو مُشارك ::

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    اختي اعتذر لكني لم افهم جيدا
    بالاضافة الى ان الحزب االاول والثاني احفظهم جيدا
    كيف علي الممشاركة
    كما اني مشغولة باعداد مذكرة التخرج لذلك يتعذر علي المشاركة اليومية تبعا للبرنامج
    وفقكن الله لما يحبه ويرضاه
     
    ،كارينا، و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    الفراشة الحساسة, ‏3 أفريل 2017
    #12
  13. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    أعانك الله على المذكرة ، شاركي في الوقت الذي تستطيعين اما الحزب الأول فقط سيكون يومي لسهولته اما الأحزاب الأخرى سيكون يوم للحفظ ويوم للعرض. يعني شاركي في الوقت الذي تستطيعين افضل من لاشيئ
     
    نعمات و ،كارينا، معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #13
  14. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    نعم سأتابع الملاحظات بإذن الله
     
    ،كارينا، معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #14
  15. الفراشة الحساسة

    الفراشة الحساسة :: عضو مُشارك ::

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    شكرا اختي يعني اضع ما احفظ هنا كلما حفظت
    بارك الله فيك
     
    ،كارينا، و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    الفراشة الحساسة, ‏3 أفريل 2017
    #15
  16. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    فيتامين سي, ‏3 أفريل 2017
    #16
  17. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    فيتامين سي, ‏3 أفريل 2017
    #17
  18. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    فيتامين سي, ‏3 أفريل 2017
    #18
  19. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

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    من الأفضل ورش، لكن إذا أردتي حفص لا بأس اكتبي فقط نوع الرواية قبل المشاركة.
     
    ،كارينا، معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #19
  20. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #20
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