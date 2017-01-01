الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد إذن الله تعالى سننطلق هذه الأمسية في حفظ كتاب الله والأمانة التي سنسأل عنها, ولكي لا يختلط عليكم البرنامج ، فكل موضوع بحزب واحد ، ابتداءا من سورة الناس بمعنى الحزب 1 = من سورة الناس إلى سورة الأعلى. اذن هذا الموضوع خاص بالحزب الأول والذي سيكون لأسبوع واحد فقط ، لأن الجميع يحفظ الحزب الأول وهنا ستكون المراجعة ان شاء الله ، اذن برنامج الحزب الأول سيكون كالتالي: -----------------ابتداءا من اليوم---- الإثنين : سور الناس/الفلق/الاخلاص/المسد/النصر الثلاثاء: سور الكافرون/الكوثر/الماعون/قريش/الفيل يوم الأربعاء. سور الهمزة/العصر/التكاثر/القارعه/العاديات يوم الخميس: سور الزلزلة/البينة/القدر/العلق/التين يوم الجمعة : سور الشرح/الضحى/الليل/الشمس يوم السبت: سور البلد/الفجر/الغاشية/الاعلى يوم الأحد : مراجعة ويكفي كتابة (تمت المراجعة) -لما يصل الإثنين سننتقل إلى الحزب الثاني والذي سيكون فيه اسبوعين. ولما يصل ذلك الحين سأعطيكم البرنامج ملاحظة لا يحق الأخوات الكتابة في الحزب الثاني حتى تكتب في موضوع الحزب الأول مع كتابة جميع السور في ذلك الموضوع اي يكون كل شيئ بالترتيب. ملاحظة2: لا تكتبي في هذا الموضوع إلا الحفظ ممنوع الدردشة او اي شيئ او اي سؤال اطرحيه هنا دعوة لحفظ كتاب الله و أحاديث مختارات من سنة نبيه عليه الصلاة و السلام ((فلنبدأ على بركة الله.))