هكذا يتنقل الأنصار من الجزائر لتشجيع الخضر في الكان

ريحـان

ريحـان

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ركز رئيس الفاف وليد صادي على أهم نقطة خلال استقباله لسفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر ألفونس فوهو ساهي بمقر دالي براهيم وهي كيفية تنقل الأنصار من الجزائر لتشجيع الخضر في الكان.وسيكون أنصار “الخضر” مجبرين على التنقل إلى عاصمة كوت ديفوار أبيدجان، ثم التنقل 350 كلم إلى مدينة بواكي التي تحتضن مباريات المجموعة الرابعة الجزائر وبوركينافاسو و موريتانيا وأنغولا.

إلا في حالة واحدة و هي فتح خط جوي بين الجزائر و مدينة بواكي.

و من المنتظر، أن يتواجد أنصار “محاربي الصحراء” يوم مواجهة انغولا بملعب “السلام” بنفس المدينة بدلية من الساعة التاسعة بالتوقيت الجزائري.

قل مواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم السبت 20 جانفي بداية من الساعة الثالثة. و بعدها مواجهة موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي بالملعب نفسه بداية من الساعة التاسعة.

كما تطرق صادي رفقة ألفونس فوهو إلى شروط التنقل وإقامة المنتخب الوطني وأنصاره.
 
بالتوفيق ان شاء الله للفريق الوطني الجزائري
بورك فيك على الموضوع الجميل
 
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