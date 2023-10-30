ماتم تقديمه لمادة التربية الاسلامية ومايجب مراجعته خلال عطلة الخريف

ريحـان

ريحـان

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ماتم تقديمه لمادة التربية الاسلامية ومايجب مراجعته خلال عطلة الخريف .
الدرس الأول 🌺: سورة المسد ص13: يحفظ السورة + يفهم المعنى الاجمالي لها: كان أبو لهب يؤذي الرسول صلى الله عليه و سلم ' وكانت امرأته تضع الشوك في طريقه .
يتعلم من السورة : " من لايؤمن بالله ،ولايعمل صالحا ،لاينفعه ماله ولاتنفعه قوته "
الدرس الثاني 🌺: فضل العلم ص19: يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه و سلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم "
يفهم ان ان أسعى في طلب العلم لأن العلم نور وسعادة.
الدرس الثالث🌺 : الاسلام يحث على العلم ص26:
يحفظ الدعاء : " اللهم انفعني بما علمتني ،وعلمني ماينفعني ،وزدني علما"
الدرس الرابع🌺 : زيارة الأقارب ص34:يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليصل رحمه "
 
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