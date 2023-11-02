عرض بيع متوفر 100 دولار سكريل 225 بريدي موب / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
100.00 دولار
سعر البيع
225.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
737
نقاط التفاعل
144
النقاط
24
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 100 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 225 دج

العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي
 
احجز لي 100 دولار صافية وسادفع22825
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

MESSI23000
  • مغلق
تم البيع بيع 70$ skrill مقابل ccp او baridimob 225.00د.ج
المشاركات
6
المشاهدات
177
redspair83
R
MESSI23000
عرض بيع بيع 500$ skrill مقابل ccp او baridimob 227.00د.ج
2
المشاركات
38
المشاهدات
560
MESSI23000
MESSI23000
MESSI23000
  • مغلق
تم البيع بيع 90$ skrill مقابل ccp او baridimob 225.00د.ج
2
المشاركات
38
المشاهدات
682
deriadi
deriadi
MESSI23000
  • مغلق
تم البيع بيع 86$ skrill مقابل CCP او Baridimob 225.00د.ج
2 3
المشاركات
42
المشاهدات
1K
rezamine
R
MESSI23000
  • مغلق
تم البيع بيع 100$ skrill مقابل ccp او baridimob 225.00د.ج
المشاركات
5
المشاهدات
226
MESSI23000
MESSI23000
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة