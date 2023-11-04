مذكرات الأسبوع 7: رياضيات+تربية اسلامية+تربية علمية+تربية مدنية للسنة الأولى ابتدائي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الحلول
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النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السنة الاولى ابتدائي
مذكرات الأسبوع 7: رياضيات+تربية اسلامية+تربية علمية+تربية مدنية للسنة الأولى ابتدائي
رياضيات: تعيين موقع في الفضاء (3)+ متتالية الأعداد إلى 10 + مقارنة أطوال (1)
تربية اسلامية : الحمد لله
تربية علمية: أصنف اغذيتي
تربية مدنية : أحترم الكبير
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مذكرات الرياضيات تربية علمية +مدنية+اسلامية ابراهيم الخليل

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