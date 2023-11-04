ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السنة الاولى ابتدائي
مذكرات الأسبوع 7: رياضيات+تربية اسلامية+تربية علمية+تربية مدنية للسنة الأولى ابتدائي
رياضيات: تعيين موقع في الفضاء (3)+ متتالية الأعداد إلى 10 + مقارنة أطوال (1)
تربية اسلامية : الحمد لله
تربية علمية: أصنف اغذيتي
تربية مدنية : أحترم الكبير
رابط التحميل بصيغة pdf
مذكرات الأسبوع 7: رياضيات+تربية اسلامية+تربية علمية+تربية مدنية للسنة الأولى ابتدائي
رياضيات: تعيين موقع في الفضاء (3)+ متتالية الأعداد إلى 10 + مقارنة أطوال (1)
تربية اسلامية : الحمد لله
تربية علمية: أصنف اغذيتي
تربية مدنية : أحترم الكبير
رابط التحميل بصيغة pdf
مذكرات الرياضيات تربية علمية +مدنية+اسلامية ابراهيم الخليل
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