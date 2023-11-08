أسئلة و مفاهيم قد ترد في اللغة العربي 📌👉

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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أنثى


هذا السؤال قد يرِّد في النثر العلمي المتأدب في التقويم النقدي للشعب الأدبية وقد يرد للشعب العلمية في البناء الفكري👇👇

كيف كان النثر في عصر الضعف والانحطاط؟
ما مكانة إبن خلدون بين كُتاب عصره؟

الإجابة: لابد أن نعرف بأن النثر في عصر الضعف و الإنحطاط أصابه ما أصاب الشعر بإستثناء نصوص إبن خلدون، فلقد كانت له مكانة عظيمة في الفِكر الإنساني وقد تميز عن باقي الكُتاب في عصره وفاقهم تفكيرا و إبداعا وأسلوبا فقد كان ذو تفكير ناضج وإبداع فائق و أسلوب واضح، ويُعتبر إبن خلدون مُكتشف عِلم الإجتماع وقد كان يُطلِق عليه إسم عِلم العُمران البشري ويعني بأنه لا يمكن أن يَتكون مُجتمع بشري بدون عِمارة، إذ أن العُمران أساس تَكون المُجتمع الإنساني، وأساس استقراره.

 
عندما يُطلب منكم 👇

ما النمط الموجود في النص؟ علل!

تستخرج النمط
التعليل: تذكر مؤشرات ذلك النمط✓

بالتوفيق⁦❤️
 
معلومة⁦❤️

عندما يُطلب منكم إستخراج القيم من النص سواء شعر أم نثر

إستخرجوا أولا القيمة الأدبية الفنية وهي موجودة في كل نص وتتمثل في براعة أسلوب الكاتب⁦❤️
 
مراجعة 👇

عرف المديح النبوي
عرف الزهدالمديح النبوي: هو لون شعري قديم ظهر في عصر صدر الاسلام ثم شاع في عصر المماليك، مضمونه التغني بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، واظهار الشوق لرؤيته.

الزهد: لون شعري قديم ظهر في العصر العباسي، و انتشر في عصر الضعف و الانحطاط، وهو الدعوة إلى ترك ملذات الدنيا طمعا في الآخرة.تعريف الزهد :لون شعري ضهر في عصر العباسي وشاع في عصر الضعف والانحطاط يدعو فيه الشاعر الى ترك ملدات الحياة وتدكير بالموت
 
ما سبب إنتشار المديح النبوي؟
ما الهدف من إنتشار المديح النبوي؟
ما سبب شيوع المديح النبوي؟
لماذا جاءت المدائح النبوية؟

نفس السؤال بصيغ متعددة⁦❤️
والإجابة واحدة👇
شاع هذا الغرض في عصر الضعف والانحطاط بسبب ضعف الوازع الديني وجاء كرد على تيار اللهو والمجون و للتذكير بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والإقتداء به قصد إصلاح المجتمع

وفقكم الله
 


هناك الكثير من التلاميذ يُخلطون بين نوع وشكل وطبيعة ونمط وأسلوب النص والجنس الأدبي في حين الأمر جد سهل إنتبهوا معي..

🔸شكل النص: شعر، نثر، شعر حر.
🔸نمط النص: وصفي، سردي، تفسيري، أمري، حجاجي.
🔸طبيعة النص: علمي، علمي متأدب، أدبي.
🔸الجنس الأدبي للنص: (قصة، مسرحية، أقصوصة، الرواية، الحكاية...)
🔸غرض النص: شعر الزهد، شعر المدائح النبوية، الشعر التعليمي، الشوق والحنين إلى الوطن.
🔸لون النص: شعر المنفى، شعر المهجر، الشعر الإجتماعي، الشعر السياسي.
🔸أسلوب النص: أسلوب إنشائي، أسلوب خبري.

 

🔸سؤال كثيرّا ما يأتي ويتكرر في البكالوريا : ما علاقة البيت الأول بالبيت الأخير ؟
الإجابة بكل بساطة :
- علاقة ترابط ✓
- علاقة تكامل ( البيت الأخير يُكمل البيت الأول ) ✓
- علاقة تشابه ✓
- قد تكون أيضا علاقة سؤال و جواب قد يطرح سؤال ما في البيت الأول من ثم يُجيب عليه في البيت الأخير ✓
 


🔸سؤال قد يأتي: كيف تبدوا لك شخصية الكاتب أو الشاعر من خلال النص؟

الإجابة بكل بساطة👇
- تبدوا لنا شخصية الكاتب/ الشاعر شخصية قوية مُحبة للتغيير مُتتبعة لثقافة عصرها مُطلعة على أحوال مُجتمعها.

هاذي الإجابة شاملة وشافية وكافية ✓

ملاحظة: هذه الإجابة تصلح مع كل النصوص✅

 


وحدة البيت: هي أن يكون كل بيت من القصيدة مُستقل عن الأخر .. بمعنى إذا قُمنا بحذف بيت من أبيات القصيدة أو قدمنا بيت و أخرّنا بيت فلن يختل المعنى

- كل قصائد الشعر في عصر الضَعف و الإنحطاط ( الزهد ، المدائح النبوية ، الشعر التعليمي ) توجد فيها وحدة البيت ✓

 

التكرار: في بعض النصوص نُلاحظ بأن الشاعر أو الكاتب يُكرّر بعض الكلمات لِغايّة ما، يُمكِنُنَا أن نُجّمِعَ أهمية التِكرار في ثلاثة أمور مُهِمة👇

- التأكيد على المعنى✓
- المُساهمة في الربط بين أبيات القصيدة مثلا وبين عبارات النص النثري✓
- لفت إنتباه المُتلقي لشيء مُعين✓

 
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ريحـان
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كيف تجيب على أسئلة الباكلوريا في الأدب العربي 📌
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إلياس
إلياس
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