أسئلة و مفاهيم قد ترد في اللغة العربي 📌👉





وحدة البيت: هي أن يكون كل بيت من القصيدة مُستقل عن الأخر .. بمعنى إذا قُمنا بحذف بيت من أبيات القصيدة أو قدمنا بيت و أخرّنا بيت فلن يختل المعنى



- كل قصائد الشعر في عصر الضَعف و الإنحطاط ( الزهد ، المدائح النبوية ، الشعر التعليمي ) توجد فيها وحدة البيت ✓



​