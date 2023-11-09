ما تفسير هذا الأمر الغريب

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم جماعة الخير و ناس الخير و لمة الخير
ان شاء الله الكل بخير

نحكيلكم امر وقع معايا البارح و الله ما لقيت ليه تفسير او تحليل
عندنا كوشة او موقد تاع الخبز مثل اللي في الصورة
mqdefault.jpg

الأمر أننا ما شغلناهاش من يومين
البارح عملنا عشا كسكس
تعشينا مع بعض و قاموا ألأولاد مع المراجعة
أنا كنت ندرس في غفران و مريم الصعيرة عندي
و المدام تتفرج في المسلسل اللي متابعاته

يعني لا احد في المطبح ما في أي شي يشتغل

فجأة يحدث انفجار
ركضنا كلنا للمطبخ شغلت ألإضاءة لأتفاجأ بزجاج الكوشة او الموقد
كالدقيق في ارض المطبخ
شكيت قلت ممكن كانت تشتغل و نسيناها
لكن والله لقيتها باردة عادي
قلت ممكن فيه تسرب للغاز لكن لا وجود لا للتسرب و لا للرائحة
قلت ممكن حاجة ضربتها
لا شي مطلقا
بعيدة عن كل شي ممكن يسقط عليها او يضغط عليها

و الله لحد الساعة ما فهمت الأمر
 
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