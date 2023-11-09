ما تفسير هذا الأمر الغريب

السلام عليكم جماعة الخير و ناس الخير و لمة الخيران شاء الله الكل بخيرنحكيلكم امر وقع معايا البارح و الله ما لقيت ليه تفسير او تحليلعندنا كوشة او موقد تاع الخبز مثل اللي في الصورةالأمر أننا ما شغلناهاش من يومينالبارح عملنا عشا كسكستعشينا مع بعض و قاموا ألأولاد مع المراجعةأنا كنت ندرس في غفران و مريم الصعيرة عنديو المدام تتفرج في المسلسل اللي متابعاتهيعني لا احد في المطبح ما في أي شي يشتغلفجأة يحدث انفجارركضنا كلنا للمطبخ شغلت ألإضاءة لأتفاجأ بزجاج الكوشة او الموقدكالدقيق في ارض المطبخشكيت قلت ممكن كانت تشتغل و نسيناهالكن والله لقيتها باردة عاديقلت ممكن فيه تسرب للغاز لكن لا وجود لا للتسرب و لا للرائحةقلت ممكن حاجة ضربتهالا شي مطلقابعيدة عن كل شي ممكن يسقط عليها او يضغط عليهاو الله لحد الساعة ما فهمت الأمر