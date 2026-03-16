نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) .. الباب الثالث.

بالنسبة لتنكر أولي القربى.. أو المحيط القريب.. فهو ابتلاء من الله ليرى هل نصبر أو نجزع ..

وقد قال أهل العلم أن المؤمن في الدنيا يقاتل أو يصارع على خمس جبهات :

1// نفس تنازعه.. وهي بين جنبيه لا مهرب منها ولا حل سوى مواجهتها لتطويعها..

2// شيطان يُضلّه.. وهو قد أقسم ألا يتركنا لحالنا..

3// ومُنافق يُبغضه... وهذا الصنف موجود في محيطنا دوما.. يعمل متخفياً متنكرا..

4// كافر يقاتله... وهو مجاهر بعداوته

5// مؤمن - للأسف- يحسده.. وهنا بيت القصيد والله المستعان على مؤمن يحسدنا ويتمنى زوال النعمة من عندنا.. وقد يكون من دمنا ومن أقرب المقربين...

فإذا علمنا كل ما سبق أخيّتي فاطمة.. فعلينا أن لا نُصدم .. و لا نجزع. . و لا نحزن كثيرا.. لأننا نعلم مسبقا بتلك الجبهات كلها..

ونتسلح بذكر الله فهو الحصن الحصين والدرع المتين..

