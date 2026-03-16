نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) .. الباب الثالث.

Tama Aliche
..تشفاو في مسابقة الماهر بالقرءان على إذاعة جيجل بدعمكم اللي ما ننساهش قدرت نكمل و الحمد لله وربحت المرتبة الأولى ، ومانسيتش وقفتكم معاي و كيفاش هبلتكم ههه نعم كنت وقتها نشارك فالمسابقة وأنا مريضة ومكنتش نقدر نتنفس مليح بسبب المكروب اللي كان معذبني في كلش ، لكن الحمد لله على كل حال المؤلم مش هنا ، المؤلم كي يلقاوك راك تحارب وحدك و تحاول بقلبك و جهدك اللي عندك لكن يحوسوا يحطموك ، وكذلك في مجال القرءان الكريم كاين عباد يحبوك و كاين اللي ما يحبوكش هكذا ،
وبزاف منهم مايحبوش النور يدخل لحياتك وما يحبوش شمعتك تضوي ، في كل حاجة كاين حروب بين أطراف وتروح أنت الضحية ، كل واحد يحب موهبتك او الهبة اللي عندك تكون في طرفه ، ولكن هذا كامل ما ضرنيش كيما ضرتني الحقيقة اللي عشتها مع الأهل تاعي اللي رانا دم واحد ، كي لحقت بإذن الله تعالى باش نكمل نختم القرءان الكريم و نكمل فالطريق هذا بحول الله تعالى ، لأنه هذا واش بقى عندي في قلبي نحيا بيه و نقاوم بيه ، كنت نعاني من سنوات بالدوخة بسبب طبلة الأذن المثقوب لكن كنت صابرة ماكانش الأمر معقد بزاف ، لكن في عام 2025 غبت عليكم كيما علابلكم لكن مش هكذاك برك ، يديا ولاو يرجفو نجي نكتب نحبس منقدرش نكمل حرف واحد ، وليت مانقدرش حتى نحكي صوتي وتبدل فالفترة هذيك بسبب أنه نهار كامل وانا ساكتة وحدي فالفراش ، لأنه العام اللي فات رجعت عندي دوخة مستمرة كي شغل مزمنة ، مانقدرش ندير والو ، ما نقدر نخدم مانقدر نوقف ما نقدر نقعد كي الناس كون نركب الحافلة ندوخ وليت نطيح نتغاشى ، ويرفدوني حماية مدنية كل عشية ، عشت عام أسود حتى كرهت اللون الأسود بسبب أنه كنت وقتها عايشة في ظلمة الضو طافية ، وكلش عليا أسود لبستي ووجهي و عينيا ، ماعرفت واش ندير ..؟ ، لقيت بلي لازم نشوف حل للأمر هذا ، قعدت صابرة كاش ما يشوفو فيا دارنا ، لكن قاعدين يشوفو فيا برك وانا نعاني ، تعرفو واش صرى ؟ ، كانت الوالدة يجوها اتصالات وحتى أبي خلاف يتصلو بيهم خواتاتي ومرت خويا وخاوتي تان يقولولهم بلي :"أنا مريضة بالاعصاب وبلي الدواوات المهدئات هذيك اللي كنت نشرب فيها هي اللي دارتلي هكذا" ،
واصلا كنت نحبس فيهم كيما قلتلكم ووقت كي سمعت الكلام هذاك تما وين زادت الارادة تاعي وحبستهم وماقلت لحتى واحد خليتهم على نياتهم هدرو وقالو بصح باش يجيو يسقسوني واش بيك واش كاين ويتأكدو واش صاريلي هوما لا لا ، حتى الزيارة مكانش و جبدو ارواحهم كامل ، ونزيدلكم وقت كنت بالدوخة تاع الأذن تاعي ، مرضو أمي و أبي و أختي ورا بعض وجريت وحدي ، كنت مريضة ووحدي نجري بيهم للطبيب كي برات أمي و أبي زادت طاحتلي اختي التي لا حول ولا قوة لها ماتعرفش ماهيش اجتماعية تسما دخلتها محو أمية قرات شوية بصح مازال مارجعتش اجتماعية للاسف (مازال ونحكيلكم بالتفصيل في فيديو باش تفهموني مليح ) ، تسما انا كلش في أي حاحاجة وانا نجري بيها ، كي مرضت طاحتلي ديراكت ماعرفت نجري على مرضي ولا عليها ؟ ، لكن حسيت بلي رايحة نخسرها ماعلابليش ربي سبحانه عطاني قوة وجريت عليها وصرفت وحدي حتى ريحت والحمد لله
(كي لحقت باش ندير أنا عملية جراحية صاي كنت مطمنة عليها ، إذا ماسلكتش ماتدري الدنيا هذي كي تدخل للبلوك كاين اللي مايخرجش حي ، ايا كنت مطمنة والحمد لله انها على الاقل ريحت من المرض)
، المهم كي واحد ما شاف فيا وسمعت كلمة انه "انا مريضة بالاعصاب وبلي عندي القلقة وبلي الدواوات هبلوني ووو " رفدت روحي طلعت لبجاية لانه هي الأقرب ليا وبسبب الدوخة مانقدرش نبوجي أبعد من هذي بلاصة ، حلفت على جيجل صايي مانداوي فيها ما نشوف طريقي فيها لانه عانيت ايضا بالدوخة وكانو يقولولي قولون ولكن الأمر مش قولون وهوما يخلطو عليا ، نشفى كي اليوم رفدت روحي في نوفمبر رحت لبجاية لعيادة غصن الزيتون و رحت عند مختص أذن و انف و حنجرة ، وبالفعل بروفيسور ما شآء الله ، قالي من الاحسن ماطولش ودير العملية لأنه اصلا او لاحق رمضان ومتقدرش وقتها ايا حسبت حسابي وكي قالي العملية ب 11 مليون كنت فشلت لأنه ماعنديش مبلغ هذاك ، لانه وقت مرضو أمي و ابي و اختي تحتمت نصرف بزاف ووقت اللي دخل خويا للحبس تخلطت عليا رجعت نبعتلو دراهم لأنه جبدو عليه كامل فالدار والملجأ بعد الله تعالى كان ليا تواصل معايا بالرسائل مالقيت كيفاش نخليه وحده لا لبسة لا ماكلة مسقمة يحتاج تسما فالحبس باش يصرف شوية (هذه تان من بعد في فيديو نحكيهالكم إن شاء الله واش صرالي هنا تان في هذه المصيبة ) ، تسما دراهم اللي جمعتهم من خدمة راحو وكنت نخدم معلمة قرءان في مدرسة خاصة تسما نخلص بعدد الأطفال و النساء اللي يقراو عندي ، مينذاك تلحقلي فالشهر مليون لمليون ونص تسما نسلك بيها راسي شوية والحمد لله ، وكنت نجمع في دراهم أصلا للأذن تاعي نهار فقت بلي مثقوبة طبلة الأذن لأنه كنت معولة نديرها شي نهار ، لكن نهار جمعتهم مرضو فالدار وكان عليا نعاونهم قبل ما نعاون روحي ، المهم سلكت طريقي وحدي ، وما فشلتش ، قلت ندير دين عليا ، نسلف شوية دراهم ونزيد نشوف اللي يعاونوني ، وبالفعل سلفت دراهم و لقيت بعض الزميلات والنساء عاونوني بالدراهم باش ندير عملية والحمد لله في أسبوعين لحقت جمعت 11 مليون شي منهم مساعدة وشي منهم ديون وقبل ما نلحق للمبلغ هذا كنت رحت عند الاخ @الامين محمد باش نطلب منه مساعدة و الاخ @فريد أبو فيصل لم يرفض الطلب و حطولي موضوع تحت عنوان
"ندآء إنساني"
إذا تتذكرو طلب فيه مساعدة لجمع مبلغ العملية ، ولم يذكر اسمي لكن حبيت نقولكم بلي اللي كانت مريضة هي ومحتاجة مساعداتكم ووقفتكم هي أنا أختكم "الصحافية الساخرة".
وقلت لخويا الامين ماتحزنش لأنه كان حزين كي ماقدرش يعاوني ، بصح فهمتو بلي الدعاوي هذوك تاع الخير اللي قاعدين يدعيولي احبابي فاللمة يكفيوني لأنه الدعآء أيضا يعتبر مساعدة ، وين نلقى اللي يدعيلي باش نبرى و تفرج عليا والحمد لله بفضل ربي سبحانه وبفضل دعاوي الخير تاعكم فرجت وقدرت نلقى من وين نسلف دراهم وزادو عاونوني الناس تاع الخير و لحقت المبلغ و درت العملية
يوم الأحد 14 ديسمبر 2025
#يتبع
