عبارات صور تصميم " لَحْنُ الْحَيَاةِ " 🍂

‏"رضي الله عن قلوب الأحبّة ، كم
أستظلّينا بلُطفها الوارِف وكم حوتنا.FB_IMG_1699653039797.jpg
 
‏“ أعانَ الله الصامتين ، علىٰ ضجيج قُلوبهم .”FB_IMG_1699653029755.jpg
 
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