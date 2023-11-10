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عبارات صور تصميم " لَحْنُ الْحَيَاةِ " 🍂
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
"رضي الله عن قلوب الأحبّة ، كم
أستظلّينا بلُطفها الوارِف وكم حوتنا.
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
“ أعانَ الله الصامتين ، علىٰ ضجيج قُلوبهم .”
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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