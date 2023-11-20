ما هى نتائج فحص بول؟

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سعاد آل حصين

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19 نوفمبر 2023
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لا يوجد نتيجة محددة لفحص البول الذي ينتمي إلى عروض تحاليل، فالنتائج تختلف حسب نوع الفحص الذي يتم إجراؤه، ولكن على العموم فحص البول يمكن أن يظهر عدة معلومات مثل:

  • وجود الكريات الحمراء في البول وهذا يعني وجود نزف في الجهاز البولي في أحد أجزائه.
  • وجود الكريات البيضاء في البول وهذا يعني وجود عدوى في الجهاز البولي حيث يبدأ الاستدلال على موقع وجود تلك العدوى.
  • وجود البروتين في البول، وهذا يشير إلى وجود مشكلة في الكلى بشكل واضح ومن ثم تبدأ رحلة متابعة الكلى والاهتمام بها.
  • وجود الغلوكوز في البول وهذا مشكلة في السكري بشكل كبير مما يتطلب فحوصات طبية أخرى لاستكمال الاستكشاف ومن ثم العلاج.
  • وجود الكتل الفحمية في نتائج التحليل التابع إلى عروض تحاليل وهذا يعني وجود عدوى في المسالك البولية.
  • وجود الأملاح في البول مما يشير إلى وجود حصى في المسالك البولية تستوجب سرعة المتابعة والعلاج.
في النهاية عروض تحاليل شاملة الدمام للفحوصات البولية والدموية وغيرها لذلك يجب السؤال عنها في المعامل والمختبرات داخل السعودية وذلك للتمتع بمزايا تلك العروض، كما يجب التأكد من مدى أهمية وضرورة تحاليل البول على وجه الخصوص إذ أنها أصبحت تشكل أهمية كبرى في تشخيص العديد من الأمراض.
 
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