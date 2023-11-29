عبدو شنوي
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيمالثلاثي الأول
بسم الله الحمن الرحيم
أقدم لكم مجموعة من نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط
بسم الله الحمن الرحيم
أقدم لكم مجموعة من نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط
نماذج فروض الثلاثي الأول:
النموذج
التحميل
النموذج
التحميل
النموذج 01 / 2023/2024
النموذج 05 / 2023/2024
النموذج 02 / 2023/2024
النموذج 06 / 2023/2024
النموذج 03 / 2023/2024
النموذج 07 / 2023/2024
النموذج 04 / 2023/2024
النموذج 08 / 2023/2024
نماذج إختبارات الثلاثي الأول:
النموذج
التحميل
النموذج
التحميل
النموذج 01 / 2023/2024
النموذج 05 / 2023/2024
النموذج 02 / 2023/2024
النموذج 06 / 2023/2024
النموذج 03 / 2023/2024
النموذج 07 / 2023/2024
النموذج 04 / 2023/2024
النموذج 08 / 2023/2024
لا تحمل وترحل على الأقل أترك تعليق للتحفيز
دمتم في رعاية الله وحفظه
اسم الموضوع : نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط | المصدر : قسم الثانية متوسط