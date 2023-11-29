أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الحمن الرحيم

أقدم لكم مجموعة من نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط​

الثلاثي الأول

نماذج فروض الثلاثي الأول:

نماذج إختبارات الثلاثي الأول:

النموذج​ التحميل​ النموذج​ التحميل​ النموذج 01 / 2023/2024​

رابط التحميل / 2​ رابط التحميل 1 النموذج 05 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل النموذج 02 / 2023/2024​ رابط التحميل​ النموذج 06 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل

النموذج 03 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل النموذج 07 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل النموذج 04 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل النموذج 08 / 2023/2024​ 1 / 2​ رابط التحميل

أرجو أن ينال إعجابكملا تحمل وترحل على الأقل أترك تعليق للتحفيزدمتم في رعاية الله وحفظه