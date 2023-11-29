نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط

ع

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
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محل الإقامة
الجزائر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الحمن الرحيم
أقدم لكم مجموعة من نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط​
الثلاثي الأول
نماذج فروض الثلاثي الأول:

النموذج
التحميل
النموذج
التحميل
النموذج 01 / 2023/2024
النموذج 05 / 2023/2024
النموذج 02 / 2023/2024
النموذج 06 / 2023/2024
النموذج 03 / 2023/2024
النموذج 07 / 2023/2024
النموذج 04 / 2023/2024
النموذج 08 / 2023/2024

نماذج إختبارات الثلاثي الأول:

النموذج​
التحميل​
النموذج​
التحميل​
النموذج 01 / 2023/2024​

رابط التحميل 1 / 2
النموذج 05 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2
النموذج 02 / 2023/2024​
النموذج 06 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2

النموذج 03 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2
النموذج 07 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2
النموذج 04 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2
النموذج 08 / 2023/2024​
رابط التحميل 1 / 2
أرجو أن ينال إعجابكم
لا تحمل وترحل على الأقل أترك تعليق للتحفيز
دمتم في رعاية الله وحفظه
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اسم الموضوع : نماذج فروض واختبارات اللغة العربية سنة ثانية متوسط | المصدر : قسم الثانية متوسط
 
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