اختبار لغة العربية لسنة خاماسة ابتدائي

اختبار شهر نوفمبر في اللغة العربية







السنة: الخامسة ابتدائي

السند

ــــ عِـنْـدَما أَحَسَّ النّاسُ بِالأَرِضِ تَـميدُ تَحْتَ أَقْـدامِهِم، ذَهَـلوا لَحَظاتٍ ثُـــمَّ انْتابَهُم الرُّعْـبُ فَـتَصايَحوا مُسْـتَغيثين و أَسْرَعوا مُتَـدافِعينَ إلى حَيْثُ الأَمْنُ و النَّجاة، و لَمّا اسْتَـفاقَ السُّكّانُ مِـنْ صَدْمَةِ الزِّلزال، و اسْتَعادوا رُشْدَهُمْ أَسْرَعوا إلى تَـفَــقُّــد ذَويهم و أَهْـليهِم، كَـما هَـبَّ النّاسُ كُهـولاً و شُـبّانًا إلى البَحْثِ في الرُّدومِ عَنِ النّاجينَ مِنَ الهَلاك، و لم تَـمْضِ إلّا دَقائِـقُ حَتّى جاءَ رِجالُ الحِمايَةِ المَدَنِيَّةِ الشُّجْعانُ يُـؤازِرونَ السُّـكّان، فَـأَسْرَعوا إلى الأَماكِـنِ القَـريبَةِ مِنْ مَرْكَـزِ الزِّلْزال، حَيْثُ وَقَـعَتْ أَضْرارٌ كَبيرَةٌ، لِمُساعَـدَةِ المَنْكوبـين، و إِسْعافِ الجَـرحى، و تَحْـريرِ المُحاصَرينَ بَيْنَ الرُّكام.

ــــ و قَـدْ باتَ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ سُكّانُ المَناطِقِ المُتَضَرِّرَةِ في العَـراءِ، حَيْثُ لم يَجْـرُؤْ أَحَدٌ على العَوْدَةِ إلى بَيْتِهِ المُتَصَدِّعِ أو عِمارَتِهِ المُـتَـشَـقِّـــقَـة، خَوفًا مِنْ حُدوثِ هَـزّاتٍ أُخْرى.

الأسئلة

أ) أسئلة الفهم ( 3 نقاط )

ضَعْ عُـنوانًا مُناسِبًا لِلسَّند.

مَنْ قامَ بِـنَجْدَةِ المُتَضَرِّرينَ مِنَ الزِّلْزال؟

هاتِ مِنَ السَّـنَـدِ مُرادِفَ الكَـلِماتِ الآتِيَة:

ــــ تَـهْـتَـــزّ= . . . . . . ، ــــ المَوْت= . . . . . . ، ــــ الأَنْــقاض= . . . . . .

ب) أسئلة اللّغة ( 3 نقاط )

أَعْـرِبْ ما تَحْتَهُ خَطٌّ في السَّنَـدِ إِعْرابًا تامّا.

اِمْلَأِ الجَـدْوَلَ الآتي بِكَـلِماتٍ مِنَ السَّنَــد



فعل صحيح فعل أجوف فعل مثال



عَـلِّلْ سَبَبَ كِتابَةِ الهَمْزَةِ في وَسَطِ الكَـلِمَة

ــــ دَقائِق ـــ يُـؤازِرون

ج) الوضعية الإدماجية ( 4 نقاط )

تَخَيَّل أَنَّـك أَصْبَحْتَ مِنْ رِجالِ الحِمايَةِ المَدَنِيَّة، و اتَّصَلَ أَحَدُهُمْ يَطْلُبُ النَّجْدَةَ بِسَبَبِ حَريقِ شَبَّ في مَـنْـزِلِه.

تَحَدَّثْ عَمّا فَـعَـلْتَهُ أَنْتَ و زُمَلاؤُكَ لِمُقاوَمَةِ الحَريقِ و إِنْقاذِ سُكّانِ المَنْزِلِ مُوَظِّفًا فِعْلاً مُعْـتَلاًّ ناقِصًا و جُمْلَةً تَعَجُّبِيَّة.

( من 8 إلى 12 سطرا )