اختبار لغة العربية لسنة خاماسة ابتدائي

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
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الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,034
- الحلول المقدمة
- 10
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
المستوى: الخامس ابتدائي
المدة: ساعة ونصف
اختبار الفصل الأول في اللّغة العربية
النص:
حَلَّ الشِّتاءُ ، فتَلبَّدَتِ الغُيُومُ القاتِمَة ُوَبَرَدَ الجَوُّ وَأخَذ َالمَطرُ يَنْزِلُ غَزِيرًا ، كَمَا ظهَرَ الثـَّلجُ عَلىَ أعَالِي الجبَال.
أصْبَحَتِ الأرْضُ حَزِينَة ًلِفِرَاقِ الفُصُولِ البَهِيجَةِ ، لكِنَّهَا مُسْتبْشِرَة ٌبالأمْطارِ المُتسَاقِطةِ عَلى التُّرْبَةِ الجَافـَّة.
أمَّا العَصَافِيرُ الـَّتِي كَانَتْ تُرْسِلُ مَعَ الهَوَاءِ العَلِيلِ أغَارِيدَهَا المَرِحَة َفقدْ هَاجَرَتْ إلى حَيْثُ تجدُ القوتَ وَتَنْعَمُ بالدِّفْء.
(وَأمَّا الأطفالُ الـَّذِينَ كَانُوا يَمْرَحُونَ فِي الطُّرُقاتِ فقدْ أصْبَحَتْ أسْنَانُهُمْ تَصْطكُّ كُلـَّمَا خَرَجُوا إلى الخَلاءِ)، لأنَّهُمْ أصْبَحُوا غَيْرَ قادِرِينَ عَلى مُقاوَمَةِ البَرْدِ القارِس.
الأسئلة:
أسئلة الفهم03 نقاط)
ضع عنوانا مناسبا للنّصّ.
في الشتاء تكون الطبيعة حزينة . أين يظهر حزنها ؟
وتكون مستبشرة . أين يظهر استبشارها ؟
اشرح الكلمتين الآتيتين : الخلاء - القاتمة .
أسئلة اللغة: (03 نقاط)
أعرب ما تحته خط في النّصّ.
حوّل الجملة التي بين قوسين في النّصّ إلى المثنى .
لماذا كتبت التاء مفتوحة في آخر كلمة : الطّرقات .
الوضعية الإدماجية: (04 نقاط)
فاجأك في الطريق مطر غزير ، فرجعت إلى المنزل مبلل الجسم والثياب .
احك ذلك في فقرة بين 8 و10 أسطر موظفا جملة تعجبية .
الأجوبة وسلم التنقيط:
أجوبة الفهم: (03 نقاط)
عنوان النّصّ: الشّتاء (01 ن)
يظهر حزن الطبيعة في تلبد السماء بالغيوم القاتمة وبرودة الجو وفراق الفصول البهيجة (0.5 ن)
يظهر استبشارها في تساقط الأمطار على التربة الجافة . (0.5 ن)
الشرح:
الخلاء = المكان الفارغ الذي لا أحد به ولا شيء فيه. (0.5 ن)
القاتمة = أسود ، شديد السواد . (0.5 ن)
أجوبة اللغة: (03 نقاط)
الإعراب :
حزينة = خبر أصبحت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. (0.5 ن)
العليل = صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة في آخرها. (0.5 ن)
التحويل:
(وَأمَّا الطفلان (0.25 ن)اللـَّذانَ(0.25 ن) كَانَا (0.25 ن)يَمْرَحَانَ (0.25 ن)فِي الطُّرُقاتِ فقدْ أصْبَحَتْ أسْنَانُهُما(0.25 ن) تَصْطكُّ كُلـَّمَا خَرَجاَ(0.25 ن) إلى الخَلاءِ).
الإملاء:
كتبت التاء مفتوحة في آخر كلمة : الطّرقات لأنها في آخر جمع المؤنث السالم . (0.5 ن)
الوضعية الإدماجية: (04 نقاط)
شبكة التقويم:
حجم المنتج: بين 8 و 10 أسطر (0.5 ن)
المعنى: (1 ن)
المبنى: (1 ن)
الانسجام: ترتيب الأفكار: (0.5 ن)
التوظيف: (0.5 ن)
استعمال علامات الوقف: (0.5 ن)
المدة: ساعة ونصف
اختبار الفصل الأول في اللّغة العربية
النص:
حَلَّ الشِّتاءُ ، فتَلبَّدَتِ الغُيُومُ القاتِمَة ُوَبَرَدَ الجَوُّ وَأخَذ َالمَطرُ يَنْزِلُ غَزِيرًا ، كَمَا ظهَرَ الثـَّلجُ عَلىَ أعَالِي الجبَال.
أصْبَحَتِ الأرْضُ حَزِينَة ًلِفِرَاقِ الفُصُولِ البَهِيجَةِ ، لكِنَّهَا مُسْتبْشِرَة ٌبالأمْطارِ المُتسَاقِطةِ عَلى التُّرْبَةِ الجَافـَّة.
أمَّا العَصَافِيرُ الـَّتِي كَانَتْ تُرْسِلُ مَعَ الهَوَاءِ العَلِيلِ أغَارِيدَهَا المَرِحَة َفقدْ هَاجَرَتْ إلى حَيْثُ تجدُ القوتَ وَتَنْعَمُ بالدِّفْء.
(وَأمَّا الأطفالُ الـَّذِينَ كَانُوا يَمْرَحُونَ فِي الطُّرُقاتِ فقدْ أصْبَحَتْ أسْنَانُهُمْ تَصْطكُّ كُلـَّمَا خَرَجُوا إلى الخَلاءِ)، لأنَّهُمْ أصْبَحُوا غَيْرَ قادِرِينَ عَلى مُقاوَمَةِ البَرْدِ القارِس.
الأسئلة:
أسئلة الفهم03 نقاط)
ضع عنوانا مناسبا للنّصّ.
في الشتاء تكون الطبيعة حزينة . أين يظهر حزنها ؟
وتكون مستبشرة . أين يظهر استبشارها ؟
اشرح الكلمتين الآتيتين : الخلاء - القاتمة .
أسئلة اللغة: (03 نقاط)
أعرب ما تحته خط في النّصّ.
حوّل الجملة التي بين قوسين في النّصّ إلى المثنى .
لماذا كتبت التاء مفتوحة في آخر كلمة : الطّرقات .
الوضعية الإدماجية: (04 نقاط)
فاجأك في الطريق مطر غزير ، فرجعت إلى المنزل مبلل الجسم والثياب .
احك ذلك في فقرة بين 8 و10 أسطر موظفا جملة تعجبية .
الأجوبة وسلم التنقيط:
أجوبة الفهم: (03 نقاط)
عنوان النّصّ: الشّتاء (01 ن)
يظهر حزن الطبيعة في تلبد السماء بالغيوم القاتمة وبرودة الجو وفراق الفصول البهيجة (0.5 ن)
يظهر استبشارها في تساقط الأمطار على التربة الجافة . (0.5 ن)
الشرح:
الخلاء = المكان الفارغ الذي لا أحد به ولا شيء فيه. (0.5 ن)
القاتمة = أسود ، شديد السواد . (0.5 ن)
أجوبة اللغة: (03 نقاط)
الإعراب :
حزينة = خبر أصبحت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. (0.5 ن)
العليل = صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة في آخرها. (0.5 ن)
التحويل:
(وَأمَّا الطفلان (0.25 ن)اللـَّذانَ(0.25 ن) كَانَا (0.25 ن)يَمْرَحَانَ (0.25 ن)فِي الطُّرُقاتِ فقدْ أصْبَحَتْ أسْنَانُهُما(0.25 ن) تَصْطكُّ كُلـَّمَا خَرَجاَ(0.25 ن) إلى الخَلاءِ).
الإملاء:
كتبت التاء مفتوحة في آخر كلمة : الطّرقات لأنها في آخر جمع المؤنث السالم . (0.5 ن)
الوضعية الإدماجية: (04 نقاط)
شبكة التقويم:
حجم المنتج: بين 8 و 10 أسطر (0.5 ن)
المعنى: (1 ن)
المبنى: (1 ن)
الانسجام: ترتيب الأفكار: (0.5 ن)
التوظيف: (0.5 ن)
استعمال علامات الوقف: (0.5 ن)
رد: اختبار لغة العربية لسنة خاماسة ابتدائي
اختبار شهر نوفمبر في اللغة العربية
السنة: الخامسة ابتدائي
السند
ــــ عِـنْـدَما أَحَسَّ النّاسُ بِالأَرِضِ تَـميدُ تَحْتَ أَقْـدامِهِم، ذَهَـلوا لَحَظاتٍ ثُـــمَّ انْتابَهُم الرُّعْـبُ فَـتَصايَحوا مُسْـتَغيثين و أَسْرَعوا مُتَـدافِعينَ إلى حَيْثُ الأَمْنُ و النَّجاة، و لَمّا اسْتَـفاقَ السُّكّانُ مِـنْ صَدْمَةِ الزِّلزال، و اسْتَعادوا رُشْدَهُمْ أَسْرَعوا إلى تَـفَــقُّــد ذَويهم و أَهْـليهِم، كَـما هَـبَّ النّاسُ كُهـولاً و شُـبّانًا إلى البَحْثِ في الرُّدومِ عَنِ النّاجينَ مِنَ الهَلاك، و لم تَـمْضِ إلّا دَقائِـقُ حَتّى جاءَ رِجالُ الحِمايَةِ المَدَنِيَّةِ الشُّجْعانُ يُـؤازِرونَ السُّـكّان، فَـأَسْرَعوا إلى الأَماكِـنِ القَـريبَةِ مِنْ مَرْكَـزِ الزِّلْزال، حَيْثُ وَقَـعَتْ أَضْرارٌ كَبيرَةٌ، لِمُساعَـدَةِ المَنْكوبـين، و إِسْعافِ الجَـرحى، و تَحْـريرِ المُحاصَرينَ بَيْنَ الرُّكام.
ــــ و قَـدْ باتَ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ سُكّانُ المَناطِقِ المُتَضَرِّرَةِ في العَـراءِ، حَيْثُ لم يَجْـرُؤْ أَحَدٌ على العَوْدَةِ إلى بَيْتِهِ المُتَصَدِّعِ أو عِمارَتِهِ المُـتَـشَـقِّـــقَـة، خَوفًا مِنْ حُدوثِ هَـزّاتٍ أُخْرى.
الأسئلة
أ) أسئلة الفهم ( 3 نقاط )
ضَعْ عُـنوانًا مُناسِبًا لِلسَّند.
مَنْ قامَ بِـنَجْدَةِ المُتَضَرِّرينَ مِنَ الزِّلْزال؟
هاتِ مِنَ السَّـنَـدِ مُرادِفَ الكَـلِماتِ الآتِيَة:
ــــ تَـهْـتَـــزّ= . . . . . . ، ــــ المَوْت= . . . . . . ، ــــ الأَنْــقاض= . . . . . .
ب) أسئلة اللّغة ( 3 نقاط )
أَعْـرِبْ ما تَحْتَهُ خَطٌّ في السَّنَـدِ إِعْرابًا تامّا.
اِمْلَأِ الجَـدْوَلَ الآتي بِكَـلِماتٍ مِنَ السَّنَــد
فعل صحيح فعل أجوف فعل مثال
عَـلِّلْ سَبَبَ كِتابَةِ الهَمْزَةِ في وَسَطِ الكَـلِمَة
ــــ دَقائِق ـــ يُـؤازِرون
ج) الوضعية الإدماجية ( 4 نقاط )
تَخَيَّل أَنَّـك أَصْبَحْتَ مِنْ رِجالِ الحِمايَةِ المَدَنِيَّة، و اتَّصَلَ أَحَدُهُمْ يَطْلُبُ النَّجْدَةَ بِسَبَبِ حَريقِ شَبَّ في مَـنْـزِلِه.
تَحَدَّثْ عَمّا فَـعَـلْتَهُ أَنْتَ و زُمَلاؤُكَ لِمُقاوَمَةِ الحَريقِ و إِنْقاذِ سُكّانِ المَنْزِلِ مُوَظِّفًا فِعْلاً مُعْـتَلاًّ ناقِصًا و جُمْلَةً تَعَجُّبِيَّة.
( من 8 إلى 12 سطرا )
السنة: الخامسة ابتدائي
السند
ــــ عِـنْـدَما أَحَسَّ النّاسُ بِالأَرِضِ تَـميدُ تَحْتَ أَقْـدامِهِم، ذَهَـلوا لَحَظاتٍ ثُـــمَّ انْتابَهُم الرُّعْـبُ فَـتَصايَحوا مُسْـتَغيثين و أَسْرَعوا مُتَـدافِعينَ إلى حَيْثُ الأَمْنُ و النَّجاة، و لَمّا اسْتَـفاقَ السُّكّانُ مِـنْ صَدْمَةِ الزِّلزال، و اسْتَعادوا رُشْدَهُمْ أَسْرَعوا إلى تَـفَــقُّــد ذَويهم و أَهْـليهِم، كَـما هَـبَّ النّاسُ كُهـولاً و شُـبّانًا إلى البَحْثِ في الرُّدومِ عَنِ النّاجينَ مِنَ الهَلاك، و لم تَـمْضِ إلّا دَقائِـقُ حَتّى جاءَ رِجالُ الحِمايَةِ المَدَنِيَّةِ الشُّجْعانُ يُـؤازِرونَ السُّـكّان، فَـأَسْرَعوا إلى الأَماكِـنِ القَـريبَةِ مِنْ مَرْكَـزِ الزِّلْزال، حَيْثُ وَقَـعَتْ أَضْرارٌ كَبيرَةٌ، لِمُساعَـدَةِ المَنْكوبـين، و إِسْعافِ الجَـرحى، و تَحْـريرِ المُحاصَرينَ بَيْنَ الرُّكام.
ــــ و قَـدْ باتَ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ سُكّانُ المَناطِقِ المُتَضَرِّرَةِ في العَـراءِ، حَيْثُ لم يَجْـرُؤْ أَحَدٌ على العَوْدَةِ إلى بَيْتِهِ المُتَصَدِّعِ أو عِمارَتِهِ المُـتَـشَـقِّـــقَـة، خَوفًا مِنْ حُدوثِ هَـزّاتٍ أُخْرى.
الأسئلة
أ) أسئلة الفهم ( 3 نقاط )
ضَعْ عُـنوانًا مُناسِبًا لِلسَّند.
مَنْ قامَ بِـنَجْدَةِ المُتَضَرِّرينَ مِنَ الزِّلْزال؟
هاتِ مِنَ السَّـنَـدِ مُرادِفَ الكَـلِماتِ الآتِيَة:
ــــ تَـهْـتَـــزّ= . . . . . . ، ــــ المَوْت= . . . . . . ، ــــ الأَنْــقاض= . . . . . .
ب) أسئلة اللّغة ( 3 نقاط )
أَعْـرِبْ ما تَحْتَهُ خَطٌّ في السَّنَـدِ إِعْرابًا تامّا.
اِمْلَأِ الجَـدْوَلَ الآتي بِكَـلِماتٍ مِنَ السَّنَــد
فعل صحيح فعل أجوف فعل مثال
عَـلِّلْ سَبَبَ كِتابَةِ الهَمْزَةِ في وَسَطِ الكَـلِمَة
ــــ دَقائِق ـــ يُـؤازِرون
ج) الوضعية الإدماجية ( 4 نقاط )
تَخَيَّل أَنَّـك أَصْبَحْتَ مِنْ رِجالِ الحِمايَةِ المَدَنِيَّة، و اتَّصَلَ أَحَدُهُمْ يَطْلُبُ النَّجْدَةَ بِسَبَبِ حَريقِ شَبَّ في مَـنْـزِلِه.
تَحَدَّثْ عَمّا فَـعَـلْتَهُ أَنْتَ و زُمَلاؤُكَ لِمُقاوَمَةِ الحَريقِ و إِنْقاذِ سُكّانِ المَنْزِلِ مُوَظِّفًا فِعْلاً مُعْـتَلاًّ ناقِصًا و جُمْلَةً تَعَجُّبِيَّة.
( من 8 إلى 12 سطرا )
رد: اختبار لغة العربية لسنة خاماسة ابتدائي
الفوج : الخامس ابتدائي
اختبار الفصل الأول في اللغة العربية
النص :
بـدأ شهــر ديسمبــر ، وبدأت الثلوج تتساقـط بغزارة ، والعواصـف تتسارع من أعالي الجبــال نحو المنخفضات ، حاملة الثلوج معها لتخزنها في الوهاد ، وتوارت الأنوار التي كانت تتشعشع من نوافذ البيوت و الأكواخ ، وشاهدت الفلاحين في بيوتهم وقد قبض الرعب على نفوسهم وانزوت بهائمهم واختبأت كلابهم ، ولم يبق سوى الريح تخطب على مسامع الكهوف والمغاور .
وفي ليلة من هذه الليالي ، كان فتى يسير على الطريق المتصاعدة إلى القرية ، وقد ألبس البرد مفاصلهُ ، وانتزع الجوع والخوف قواه . فكان يخطو إلى الأمام ، والريح تصدّه وترجعه إلى الوراء ، فيسقط ثم ينهض ثم يصرخ بأعلى صوته مستغيثا ، ثم يخرسه البرد فيقف صامتا .
وظل الشابُ سائرًا حتى خارت قواه وتجمّدت الدماء في عروقه فارتمى على الثلوج.
الأسئلة
1:البناء الفكري:
أ: هات عنوانا مناسبا للنص.(0.5ن).
ب: كيف كانت نهاية الشاب؟ (0.5ن).
ج : هات مرادف الكلمتين التاليتين من النّص (0.5ن): تسقط = .............، مستنجداً = ...........
د : هات ضد الكلمة التالية من النّص (0.5ن): تصدّه ≠ ................
2:البناء اللغوي:
أ : صنّف في الجدول الكلمات التالية .(1.5ن).
الأنوار ـ فو ـ يزيدون ـ الفلاّحين ـ يسير.
جمع مذكر سالم جمع تكسير الأفعال الخمسة الأسماء الخمسة فعل أجوف
ب: لماذا جاءت كلمة ( سائراً ) في النص منصوبة؟ .(0.5ن).
ج : ضع علامة الوقف المناسبة .(1 ن) :
هل زرت مدينة تمنراست
ما أجمل الجوّ اليوم
د: حوّل إلى المثنى وغيّر ما يجب تغييره .(1 ن).
'' ظلَّ الشابُ سائراً حتى خارت قواه وانحطّت عزيمته .''
هـ: التعليل .(1 ن).
علامة التأنيث في كلمة ( القرية) هي..........................................
علامة التأنيث في كلمة( هذه الليالي) هي....................................
3:الوضعية الإدماجية 3ن)
ـ أكتب فقرة لا تقل عن (08) أسطر ولا تتجاوز (12) سطرا تتحدث فيها عن مظاهر فصل الشتاء
موظفا جملة تعجبية .
اختبار الفصل الأول في اللغة العربية
النص :
بـدأ شهــر ديسمبــر ، وبدأت الثلوج تتساقـط بغزارة ، والعواصـف تتسارع من أعالي الجبــال نحو المنخفضات ، حاملة الثلوج معها لتخزنها في الوهاد ، وتوارت الأنوار التي كانت تتشعشع من نوافذ البيوت و الأكواخ ، وشاهدت الفلاحين في بيوتهم وقد قبض الرعب على نفوسهم وانزوت بهائمهم واختبأت كلابهم ، ولم يبق سوى الريح تخطب على مسامع الكهوف والمغاور .
وفي ليلة من هذه الليالي ، كان فتى يسير على الطريق المتصاعدة إلى القرية ، وقد ألبس البرد مفاصلهُ ، وانتزع الجوع والخوف قواه . فكان يخطو إلى الأمام ، والريح تصدّه وترجعه إلى الوراء ، فيسقط ثم ينهض ثم يصرخ بأعلى صوته مستغيثا ، ثم يخرسه البرد فيقف صامتا .
وظل الشابُ سائرًا حتى خارت قواه وتجمّدت الدماء في عروقه فارتمى على الثلوج.
الأسئلة
1:البناء الفكري:
أ: هات عنوانا مناسبا للنص.(0.5ن).
ب: كيف كانت نهاية الشاب؟ (0.5ن).
ج : هات مرادف الكلمتين التاليتين من النّص (0.5ن): تسقط = .............، مستنجداً = ...........
د : هات ضد الكلمة التالية من النّص (0.5ن): تصدّه ≠ ................
2:البناء اللغوي:
أ : صنّف في الجدول الكلمات التالية .(1.5ن).
الأنوار ـ فو ـ يزيدون ـ الفلاّحين ـ يسير.
جمع مذكر سالم جمع تكسير الأفعال الخمسة الأسماء الخمسة فعل أجوف
ب: لماذا جاءت كلمة ( سائراً ) في النص منصوبة؟ .(0.5ن).
ج : ضع علامة الوقف المناسبة .(1 ن) :
هل زرت مدينة تمنراست
ما أجمل الجوّ اليوم
د: حوّل إلى المثنى وغيّر ما يجب تغييره .(1 ن).
'' ظلَّ الشابُ سائراً حتى خارت قواه وانحطّت عزيمته .''
هـ: التعليل .(1 ن).
علامة التأنيث في كلمة ( القرية) هي..........................................
علامة التأنيث في كلمة( هذه الليالي) هي....................................
3:الوضعية الإدماجية 3ن)
ـ أكتب فقرة لا تقل عن (08) أسطر ولا تتجاوز (12) سطرا تتحدث فيها عن مظاهر فصل الشتاء
موظفا جملة تعجبية .
اختبار اللغة العربية للسنة خامسة ابتدائي
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