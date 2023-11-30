XF 2.2 ستايل منتدى أمواج البحر 2.2 2

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
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- محل الإقامة
- الجزائر
بسم الله الرحمن الرحيم
صندوق معلومات العضو
تعريف
الاستايل عبارة عن الاستايل الافتراضي للزين فورو فقط وقمت بالتعديل عليه
تعديل الخطوط والتنسيق
الالوان
البوست بشكل روعه
اضافات وتعديلات اخرى بالامكان مشاهدة المثال والتعرف عليها
ايقونات Font Awesome في كل مكان تقريبا
---
معلومات الاعضاء تكون مغلقة وعند مرور الماوس تفتح بشكل سلس وجميل
---
فوتر جميل بتقنية css ويمكنك التعديل عليه في القوالب المذكورة لاحقا
----
التوقيع بشكل جميل ومنسق
-----
يمكنك التحكم بلون كل قسم على حدة من خلال القالب المذكور
---
يمكنك التحكم بأيقونات Font Awesome لكل قسم من القالب المذكور
-----
ولمسات جمالية كثيرة ستكتشفها بنفسك
فقط استورد ملف الاستيل ولن تحتاج لرفع اي صور
ملاحظة مهمة
التعديل على الكتابة في الفوتر من قالب
PAGE_CONTAINER
التعديل على الوان الاقسام بالاضافة الى ايقونات الاقسام من قالب
extra.less
اترككم الان مع المثال كي تكتشفو الكثير
شكرا لكم
كما ارجو عدم ازالة الحقوق فهو لن يظرك
- يفتح بمرور الماوس
تعريف
الاستايل عبارة عن الاستايل الافتراضي للزين فورو فقط وقمت بالتعديل عليه
تعديل الخطوط والتنسيق
الالوان
البوست بشكل روعه
اضافات وتعديلات اخرى بالامكان مشاهدة المثال والتعرف عليها
ايقونات Font Awesome في كل مكان تقريبا
---
معلومات الاعضاء تكون مغلقة وعند مرور الماوس تفتح بشكل سلس وجميل
---
فوتر جميل بتقنية css ويمكنك التعديل عليه في القوالب المذكورة لاحقا
----
التوقيع بشكل جميل ومنسق
-----
يمكنك التحكم بلون كل قسم على حدة من خلال القالب المذكور
---
يمكنك التحكم بأيقونات Font Awesome لكل قسم من القالب المذكور
-----
ولمسات جمالية كثيرة ستكتشفها بنفسك
فقط استورد ملف الاستيل ولن تحتاج لرفع اي صور
ملاحظة مهمة
التعديل على الكتابة في الفوتر من قالب
PAGE_CONTAINER
التعديل على الوان الاقسام بالاضافة الى ايقونات الاقسام من قالب
extra.less
اترككم الان مع المثال كي تكتشفو الكثير
شكرا لكم
كما ارجو عدم ازالة الحقوق فهو لن يظرك