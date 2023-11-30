XF 2.2 ستايل منتدى أمواج البحر 2.2 2







تعريفالاستايل عبارة عن الاستايل الافتراضي للزين فورو فقط وقمت بالتعديل عليهتعديل الخطوط والتنسيقالالوانالبوست بشكل روعهاضافات وتعديلات اخرى بالامكان مشاهدة المثال والتعرف عليهاايقونات Font Awesome في كل مكان تقريبا---معلومات الاعضاء تكون مغلقة وعند مرور الماوس تفتح بشكل سلس وجميل---فوتر جميل بتقنية css ويمكنك التعديل عليه في القوالب المذكورة لاحقا----التوقيع بشكل جميل ومنسق-----يمكنك التحكم بلون كل قسم على حدة من خلال القالب المذكور---يمكنك التحكم بأيقونات Font Awesome لكل قسم من القالب المذكور-----ولمسات جمالية كثيرة ستكتشفها بنفسكفقط استورد ملف الاستيل ولن تحتاج لرفع اي صورملاحظة مهمةالتعديل على الكتابة في الفوتر من قالبPAGE_CONTAINERالتعديل على الوان الاقسام بالاضافة الى ايقونات الاقسام من قالبextra.lessاترككم الان مع المثال كي تكتشفو الكثيرشكرا لكمكما ارجو عدم ازالة الحقوق فهو لن يظرك