XF 2.2 ستايل منتدى أمواج البحر 2.2 2

ع

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
بسم الله الرحمن الرحيم

Screenshot_20231104-001248.jpg
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  • يفتح بمرور الماوس
Sans titre 1.jpg

Sans titreا 1.jpg

Sans بل1.jpg

تعريف
الاستايل عبارة عن الاستايل الافتراضي للزين فورو فقط وقمت بالتعديل عليه
تعديل الخطوط والتنسيق
الالوان
البوست بشكل روعه
اضافات وتعديلات اخرى بالامكان مشاهدة المثال والتعرف عليها
ايقونات Font Awesome في كل مكان تقريبا
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معلومات الاعضاء تكون مغلقة وعند مرور الماوس تفتح بشكل سلس وجميل
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فوتر جميل بتقنية css ويمكنك التعديل عليه في القوالب المذكورة لاحقا
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التوقيع بشكل جميل ومنسق
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يمكنك التحكم بلون كل قسم على حدة من خلال القالب المذكور
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يمكنك التحكم بأيقونات Font Awesome لكل قسم من القالب المذكور
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ولمسات جمالية كثيرة ستكتشفها بنفسك

فقط استورد ملف الاستيل ولن تحتاج لرفع اي صور

ملاحظة مهمة

التعديل على الكتابة في الفوتر من قالب
PAGE_CONTAINER

التعديل على الوان الاقسام بالاضافة الى ايقونات الاقسام من قالب
extra.less

اترككم الان مع المثال كي تكتشفو الكثير

شكرا لكم
كما ارجو عدم ازالة الحقوق فهو لن يظرك

 
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