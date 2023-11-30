إضافة المواضيع الساخنة | Hot Threads 1.0.4

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عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
المواضيع الساخنة

هذه الإضافة البسيطة تظهر أيقونة مشتعلة و متحركة في قائمة المواضيع.
قم بإدارة المواضيع الساخنة إعتمادا على عدد الردود.

hotThread.gif
يمكنك التحكم في المواضيع الساخنة من خلال إعدادات الستايل. ما عليك سوى إختيار صورة متحركة بامتداد Gif وفقا لعدد الردود.

Image size should be 16x16px.
مقاس الصورة يجب أن يكون 16x16 بيكسل
hotThread.gif
رابط الاضافة الأصلي [XTR] Hot Threads
 
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