إضافة المواضيع الساخنة | Hot Threads 1.0.4

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 18
- نقاط التفاعل
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- الجزائر
المواضيع الساخنة
هذه الإضافة البسيطة تظهر أيقونة مشتعلة و متحركة في قائمة المواضيع.
قم بإدارة المواضيع الساخنة إعتمادا على عدد الردود.
يمكنك التحكم في المواضيع الساخنة من خلال إعدادات الستايل. ما عليك سوى إختيار صورة متحركة بامتداد Gif وفقا لعدد الردود.
Image size should be 16x16px.
مقاس الصورة يجب أن يكون 16x16 بيكسل
هذه الإضافة البسيطة تظهر أيقونة مشتعلة و متحركة في قائمة المواضيع.
قم بإدارة المواضيع الساخنة إعتمادا على عدد الردود.
Image size should be 16x16px.
مقاس الصورة يجب أن يكون 16x16 بيكسل
رابط الاضافة الأصلي [XTR] Hot Threads
- التحميل إضافة المواضيع الساخنة | Hot Threads