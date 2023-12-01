سكربت الاتصال بنا لأصحاب المواقع والمدونات

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 20
- نقاط التفاعل
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- الجزائر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لكم أعزائي أعضاء وزوار قسم تطوير المواقع سكربت الاتصال بنا لأصحاب المواقع contact-us الغني عني التعريف.
كل موقع الكتروني يجب احتوائه على صفحة الاتصال contact us وذلك لتمكين الزوار من التواصل مع مشرف الموقع.
يعد نموذج التواصل من ضروريات أي موقع إلكتروني، وذلك بغض النظر عن هدفه أو نوعه أو حجمه، لأنه يوفر إمكانية إرسال الزوار رسالة إلى إدارة الموقع، الأمر الذي يمكن أن يعزز بشكل كبير احتمالية تنفيذهم ما يريده صاحب الموقع منهم، وبالتالي رفع معدل التحويل والأرباح.
خصائص السكربت:
أقدم لكم أعزائي أعضاء وزوار قسم تطوير المواقع سكربت الاتصال بنا لأصحاب المواقع contact-us الغني عني التعريف.
كل موقع الكتروني يجب احتوائه على صفحة الاتصال contact us وذلك لتمكين الزوار من التواصل مع مشرف الموقع.
يعد نموذج التواصل من ضروريات أي موقع إلكتروني، وذلك بغض النظر عن هدفه أو نوعه أو حجمه، لأنه يوفر إمكانية إرسال الزوار رسالة إلى إدارة الموقع، الأمر الذي يمكن أن يعزز بشكل كبير احتمالية تنفيذهم ما يريده صاحب الموقع منهم، وبالتالي رفع معدل التحويل والأرباح.
خصائص السكربت:
- سهل الاستعمال .
- يمكن اضافة اعلانات من خلال ملف ads.
- خفيف وسريع الاستجابة.
- خالي من الأخطاء البرمجية.
- يتوافق مع جميع اصدارات الهواتف والحواسيب والاجهزة الالكترونية
- قم بالتعديل على ملف config.php . أضف الايميل الخاص بك.
- قم برفع ملف contact-us الى الجذر الرئيسي أو الفرع الذي تريد استعماله عليه.
- قم بفك الضغط على ملف contact-us.
- نموذج الاتصال سيفتح معك www.exemple.com/contact-us مع تغيير لرابط موقعك.