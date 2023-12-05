ملخص أخبار محترفينا

أبرز أخبار محترفينا وما قدموه يوم أمس مع انديتهم في مختلف الدوريات الاوروبية والمنافاسات القارية :شارك محمد الأمين عمورة اساسيا ولعب 70" دقيقة، مواصلا تألقه بتسجله هدف ومساهما في تفوق فريقه يونيون سانت جيلواز بثنائية مقابل هدف ضد الضيف سيركل بروج في الدوري البلجيكي.فارس شايبي شارك احتياطي مع بداية الشوط الثاني، وينهزم رفقة فريقه إينتراخت فراكفورت خارج الديار ضد اوغسبورغ بهدفين لهدف، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.أمين غويري شارك اساسيا ولعب كامل أطوار اللقاء الذي انتى بإنهزام فريقه رين ضد المضيف أولمبيك مارسيليا بثنائية نظيفة، في اطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.موقع صوفاسكور أختار غويري أحسن لاعب من جانب فريقه.نبيل بن طالب ️ شارك اساسيا ولعب 57" دقيقة في المباراة التي انتهت بتفوق فريقه ليل على الضيف نادي ميتز بثنائية نظيفة، في اطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.اما مواطنيه ادم وناس وحكيم زدادكة لم يشاركا في اللقاء.ومن جانب نادي ميتز فقد دخل كل من الحارس أليكسندر أوكيجدة وكيفين قيتون اساسيين، اوكيجدة لعب كامل أطوار اللقاء اما قيتون فقد استبدل مع بداية الشوط الثاني.راميز زروقي شارك أساسيا ولعب 71" دقيقة مع فريقه فينورد روتردام الذي انهزم بثنائية لواحد ضد الضيف ايندهوفن، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الهولندي.شارك عبد الرحمن ريباخ أساسيا ولعب 67" دقيقة وتعادل سلبيا رفقة فريقه ديبورتيفو ألافيس ضد المضيف ريال مايوركا في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.مهدي زفان شارك اساسيا ولعب 72" دقيقة مع فريقه كليرمون فوت الذي انهزم بثلاثية نظيفة ضد المضيف نادي بريست، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.ومن الجانب الاخر لم يشارك بلال براهيمي.طيب مزياني شارك اساسيا ولعب 71" دقيقة في المباراة التي انتهت بتفوق فريقه النادي الافريقي التونسي بثلاثية مقابل هدف ضد المضيف نادي لوبيتو الأنغولي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكاف.سعيد بن رحمة بقى على مقاعد البدلاء طيلة اطوار اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي هدف في كل شبكة، بين فريقه ويستهام يونايتد والضيف كريستال بلاس، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي.أحمد توبة كان خارج قائمة فريقه ليتشي الذي تعادل ايجابيا هدف لهدف ضد الضيف بولونيا، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.حسام عوار بقى على مقاعد البدلاء طيلة اطوار اللقاء الذي انتهى بتفوق فريقه روما على المضيف نادي ساسولو بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.بسبب الاصابة غاب عيسى ماندي عن المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي هدف لهدفة بين فريقه فياريال والمضيف نادي إشبيلية، في منافسات الدوري الإسباني.رامي بن سبعيني وبسبب المرض"الزكام" غاب عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي هدف لهدف، بي فريقه بروسيا دورتموند ومضيفه بايرن ليفركوزن، في منافسات الدوري الألماني.