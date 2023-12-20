باجيو: أرض العجائب ذات المناظر الخلابة من المسرات السياحية الفلبينية* مقدمةتقع مدينة باجيو وسط الجبال الخضراء في سلسلة جبال كورديليرا المركزية في الفلبين، وقد تم الترحيب بها منذ فترة طويلة باعتبارها "العاصمة الصيفية للفلبين". تشتهر باجيو بمناخها البارد ومناظرها الطبيعية الخلابة وثقافتها النابضة بالحياة، وقد أصبحت وجهة مفضلة للمسافرين المحليين والدوليين على حد سواء. يأخذك هذا المقال في جولة افتراضية لأهم المواقع السياحية في باجيو، ويقدم لمحة عن جمال المدينة الطبيعي وتاريخها الغني ومعالمها السياحية الجذابة.1_بورنهام باركفي قلب مدينة باجيو، تقع حديقة بورنهام، وهي واحة حضرية مترامية الأطراف سُميت على اسم المهندس المعماري الأمريكي دانييل بورنهام. توفر الحديقة ملاذًا هادئًا من صخب المدينة وضجيجها، وتتميز ببحيرة خلابة من صنع الإنسان حيث يمكن للزوار استئجار قوارب التجديف. يمكنك التنزه على طول ممراتها، أو الاستمتاع بحدائق الزهور النابضة بالحياة، أو مجرد الاسترخاء تحت ظلال أشجار الصنوبر الشاهقة.2_ماينز فيو باركيقع متنزه Mines View Park على مشارف المدينة، ويوفر مناظر بانورامية خلابة للجبال والوديان المحيطة بباغيو. وهنا، يمكن للزوار تذوق جمال مناجم الذهب والنحاس في بنجويت أثناء استكشاف أكشاك السوق التي تبيع المصنوعات اليدوية التقليدية والهدايا التذكارية. لا تفوت فرصة التقاط صورة مع كلاب سانت برنارد المهيبة، وهي من المعالم السياحية الشهيرة في الحديقة.3_القصريعتبر The Mansion رمزًا لماضي باجيو الاستعماري، وهو المقر الصيفي الرسمي لرئيس الفلبين. يعرض هذا القصر الفخم مزيجًا أنيقًا من الطرز المعمارية الإسبانية والأمريكية، وتحيط به الحدائق المورقة المزينة بالزهور النابضة بالحياة. على الرغم من أنه لا يمكنك دخول القصر، إلا أن واجهته الخلابة والمناطق المحيطة به المشذبة تجعله مكانًا يجب زيارته لعشاق التاريخ.4_كامب جون هايكان معسكر جون هاي في السابق منشأة للراحة والاستجمام للقوات المسلحة الأمريكية، وقد أصبح الآن مجمع منتجع مترامي الأطراف يقدم مجموعة من وسائل الراحة. استكشف Bell House التاريخي، أو قم بالتنزه عبر الحدائق ذات المناظر الخلابة، أو العب جولة من الجولف، أو انغمس في علاج سبا مريح. يوفر Camp John Hay ملاذًا هادئًا وفرصة للانغماس في جمال الطبيعة.5_مزرعة الفراولةلا تكتمل أي زيارة إلى باجيو دون القيام برحلة إلى مزرعة الفراولة في لا ترينيداد القريبة. هنا، يمكنك تجربة متعة قطف الفراولة الطازجة مباشرة من الحقول. يمكنك القيام بنزهة ممتعة بين نباتات الفراولة، والتعرف على عملية الزراعة، وتذوق الطعم اللذيذ للفراولة المحصودة حديثًا. توفر المزرعة أيضًا مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على الفراولة، مثل المربيات والمعلبات، مما يجعلها مثالية لإعادة مذاق باجيو معك.* خاتمةيكمن سحر مدينة باجيو في مزيجها من المناخ البارد والمناظر الطبيعية الخلابة والتراث الثقافي الغني. سواء كنت تبحث عن ملاذ هادئ في الطبيعة، أو إلقاء نظرة على التاريخ، أو مجرد مكان للاسترخاء، فإن المواقع السياحية في باجيو تقدم شيئًا للجميع. من الجمال الهادئ لمتنزه برنهام إلى المناظر الخلابة في ماينز فيو بارك، والأهمية التاريخية للقصر ومعسكر جون هاي، تعد باجيو بتجربة لا تُنسى. لذا احزموا حقائبكم واستمتعوا بجاذبية الجبال وانطلقوا في رحلة لا تنسى إلى باجيو، أرض العجائب ذات المناظر الخلابة في الفلبين.