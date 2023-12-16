نعزي اهلنا في الكويت الحبيب

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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ذكر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما

أعلن الديوان الأميري الكويتي السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما
وهو الأمير السادس عشر للبلاد، الذي خلف أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح
على رأس البلاد قبل ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه
لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري خبر الوفاة.

و بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة اللمة أصالة عن نفسها و نيابة عن الشعب الجزايري
بخالص تعازينا الى الشعب الكويتي الشقيق عموما و للأخ الغالي @aljentel

عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم

دامت الكويت و دام امنها و عزها
 
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