مالك بن نبي - مفكر وعد بالعودة بعد موته !

مالك بن نبي: فيلسوف النهضة الإسلامية

مالك بن نبي (1905-1973) مفكر جزائري، يُعد من أبرز رواد النهضة الإسلامية في القرن العشرين.ولد في مدينة قسنطينة بالجزائر، وتأثر في بداية حياته بالإصلاحي عبد الحميد بن باديس.تعلم في مدارس القطر العربي الذي كان يرزح تحت الاحتلال الفرنسي، ثم توجه إلى فرنسا لاستكمال تعليمه.كان بن نبي مهتماً بالهوية الفكرية للمسلمين في فرنساوانخرط في العديد من الأنشطة الخاصة بالجالية الإسلامية هناككما قام بتاليف عدد من كتبه خلال وجوده هناك، منها كتاب "شروط النهضة"ترك بن نبي فرنسا عقب قيام الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسيحيث ذهب إلى مصر التي أثرى فيها لغته العربية، وأكمل عدداً من مؤلفاته بها.ثم عاد إلى الجزائر ليتقلد مسئولية عدد من الوظائف منها مدير جامعة الجزائر.رأى مالك بن نبي أن السبيل للخلاص من الاحتلال والتبعية للغرب هو استعادة الروح والفكر الحضاري الإسلاميوإعادة بعث الهوية الإسلامية مرة أخرى. كما حدد أسساً ووسائل لذلك في عدد من مؤلفاته، منها كتاب "الظاهرة القرآنية"توفي مالك بن نبي عام 1973، تاركاً مؤلفاته التي تركزت حول نهضة الأمة من جديد.هل سمعت عنه من قبل ؟​