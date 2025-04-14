سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الثالث أبو بكر الرّازي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



العدد الثالث من سلسلة مشاهير علماء المسلمين



الشخصية الثالثة هي العالِم و الطبيب و الكيميائي و الفيلسوف و الرياضياتي و المخترع



أبو بكر الرّازي



وُلد أبو بكر محمد بن زكريا المعروف بالرّازي سنة 251 هـ الموافق ل 865 م في مدينة الرّي التي تقع في إيران الحالية





و مان أحم أوائل رائدي العلم في الفترة المعروفة بالعصر الذهبي للإسلام ( من القرن 8 إلى القرن 15 للميلاد )

و يُطلق على هذه الفترة عصرُ النهضة الإسلامي الذي شهد إنتشارًا واسعًا لثقافة العلوم و التعلّم و برزت خلاله مجموعة من العقول النيّرة



نهل الرًازي في شبابه من أعمال الكتاب اليونانيين و المسلمين السابقين له و كان له فضل كبير في الإسهام بحقلَي الطّب و الصّيدلة و كان مشهورا كأكثر فلاسفة عصره تحرُّرًا في الفِكر



له الكثير من الأعمال الكتابية المُتعلقة بمختلف مجالات الطّب و ترك مخزونا كبيرا من المعرفة الغنّية باكتشافاته و أفكاره و كان يُلّقب ب غالينوس العرب



قضى الرّازي الجزء الأكثر من حياته في بلاد فارس مكرّسا نفسه للدّرس و قد برز إهتمامه بشكل خاص في الموسيقى و يُقال أنه كان عازِفًا بارعًا كما يُقال بأنه كان يكسب قوت عيشه قبل سّن الثلاثين بالعمل في الصّرافة لكن هذا لم يمنعه من متابعة دراسته أثناء عيشه في فارس و قد تدّرب على ممارسة الطّب و بدأت شُهرته تزداد يومًا بعد يوم إلى أن أصبح مُديرا لمستشفى الرّي



و هذا ما وفّر له الفرصة من اختبار المعارف التي نالها من الكتب و وضعها قيد التنفيذ العملي

و كان الرّازي دقيق الملاحظة ماهرًا في تشخيص أعراض الأمراض و قد دوّن بالتفصيل كل ملاحظاته المتعلقة بأمراض النّاس



و كان الرّي في ذلك الحين مدينة عِلم يؤُمها مختلف العلماء و طُلاب المعرفة إلا أنّ الرّازي كان يشعر أنها دون مُستوى طموحاته لذا قرّر الرحيل إلى بغداد



أوصله بحثه عن المعرفة و الخبرات إلى مدينة بغداد الشهيرة و كانت بغداد قد ازدهرت في ظل الخلافة العباسية ( بين 751 و 983 م ) كمركز لدراسة الفنون و العلوم و احتلت الصدارة في الحضارة الإسلامية و قد بنى الخليفة المأمون فيها بيت الحِكمة و هو مركز بحوث علمية و مرصد فلكي سنة 215 هـ الموافق ل 830 م



هيأت بغداد لحُشود الشباب المثقفين القادمين من أرجاء الدولة الإسلامية بيئة مِثالية لتحقيق طموحاتهم حيث بلغ عدد سكان بغداد في القرن التاسع ميلادي إلى 300.000 نسمة



و قد نقل مؤرِخو ذلك الزمن معلومات عن المستشفيات الشهيرة و المعاهد التعليمية و أماكن اللّهو و الترفيه في تلك المدينة و قد تتلمذ الرّازي في بغداد على يد الطبيب " بن ربَّن الطّبري " و قد تلقى الرّازي تحت إشرافه المبادئ الأساسية في عِلمي الطّب و الصّيدلة



تُحكى قصّة عن بناء مستشفى المُقتدري في بغداد و يُقال أنه تمت إستشارة الرّازي بخصوص أنسب مكان لبناءه

فقام بتعليق قطع من اللحم في عدة مناطق من المدينة و بعد أسبوع أدلى الرّزي بخياره للموقع الأنسب حيث كان اللحم أقل فسادًا



ما لبِث الرّازي أن أصبح رئيسا للمشفى فمكنه ذلك من تطوير أساليبه في علاج الأمراض و كان شديد الملاحظة ينهج المنهج التجريبي في البحث و قد وضع نظريات بسيطة في العلاج كأهمية العلاقة بين الطبيب و المريض للمساعدة على شِفاءه و أهمية إتباع نظام حِمية معيّن أثناء المرض

و قد شجع ذاك على تكوين رأي نقدي لأعمال العلماء السابقين

و كان أثناء وصفه للعلاج يهتّم بالآثار الرئيسية و الجانبية للأدوية التي يتناولها المرضى



و كان يعتقد الرّازي أنّ الأمراض كانت تنشأ من أسباب داخلية و خارجية و أنّ الحالة النفسية للإنسان تؤثر على صحته الجِسمية

و هكذا يُعّد الرّازي من بعض العلماء الآخرين كإبن سينا

من أوائل دُعاة العلاج النفسي الجسمي



من أهم ما كتبه الرّازي في مجال الطّب كتاب " الحاوي في الطب " و هو مجموعة من الملاحظات حول الأمراض و أعراضها و عِلاجها و كِتابه الثاني هو " الطّب المنصوري " و كتابًا آخر هو " الجذري الحصباء " لعلاج هذين المرضين و قد كان أول طبيب يميّز بينهما كمرضين مختلفين



كما كان الرّازي يملك معرفة قوية بالكيمياء و المُركبات الكيميائية مما ساعده على تحضير الأدوية المختلفة و يُقال بأنه تابع دراسة الكيمياء بشكل مستقل عن إكتشافات جابر إبن حيّان المشهور برائد الكيمياء



كان الرّازي هو أول من ركّب حمض الكبريت و قدّم شرحًا مفصلًا لإستخدام أكثر من 20 وسيلة مخبرية

و يُقال بأنّ التفريق بين مجالي الكيمياء العضوية و اللاعضوية قد بدأ معه و يعالج في كتابه " الأسرار " مختلف المركبات الميميائية و استخداماتها



و له كتاب آخر " سّر الأسرار " يشرح فيه عملية التقطير و التّكلس و الترسيب "



و كان الرّازي مُفكرا حُرًا و منطقيا و اعتبر سقراط و أفلاطون معلمين له و كان يؤمن أنّ الفلسفة يجب أن لا تضُّم العقائد و اعتقد أنّ طبيعة الوجود متجانسة رغم كل الصراعات و الفوضى التي تشّق طريقها عبرها



و لم يشتهر الرّازي في عالم الفلسفة كما اشتهر في عالمي الطّب و الصّيدلة و حتى بين أقرانه كانت أفكاره الفلسفية مثَار انتقاد أكثر منها مثَار قبول

و من أشهر أعماله الفلسفية كُتبه " السيرة الفلسفية " و " الطّب الروحاني "

و كان يعتبر أنه من الجدير بالطبيب أن يتفهم طبيعة الوجود



لم يكن الرّازي بحّد ذاته رجلًا متدينا و كان ينحو في أفكاره طريقة العلماء الإغريق القدماء كإقليدس و أفلاطون

و كانت طريقته في فهم أي شيئ أقرب من المبدأ الطبيعي

و كان أيضا كثير الإنتقاذ للعُنف الذي يُضلل النّاس عن البحث الأكثر نُبُلًا للوصول إلى الحقيقة و لكن إنتقاده للدّين و السُلطات الدينية جلب له الكثير من الأعداء لدرجة أن المتطرفين الإسلاميين أحرقوا الكثير من مؤلفاته

في آخر أيامه سافر الرًازي في أرجاء بلاد فارس و هو يعلّم الطّلاب الأغنياء و الفقراء دون تمييز بينهم و لُقّب بالشيخ في أواخر حياته كإقرار رسمي بكونه مُعلّما

ثم عاد إلى الرّي بعد إشتهاره



شجع طُلابه إلى التغلب على منطق الشك و البحث عن الإجابات للأسئلة التي يطرحونها على أنفسهم لأنه كان يحاول أن يغرس فيهم التعطش للعلم



في نهاية حياته تراجعت أحواله المالية و قد زاد الأمر سوءًا إصابته بالعمى مما صعّب عليه العمل لتدبير أمور حياته اليومية



توفي حوالي 313 هـ الموافق ل 925 م في مدينة الرّي



و قد أدت مساهماته في مجال الطّب و الصيدلة إلى تمهيد الطريق لتطوير هذين العلمَين أثناء عصور النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر



إنتهى ......

نلتقي في العدد المقبل باذن الله ​