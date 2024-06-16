أحكام الأضحية و المضحي

الامين محمد

الامين محمد

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يبتدىء وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلّها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصابَ النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كل أيام التشريق ذبح».
والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».
✺ ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر :
① ما يصنع بالأضحية :
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨] .
ويستحب أن يجعلها أثلاثا : ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة أضحية النبي ﷺ قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُّؤَّالِ بالثلث».
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة رضي الله عنه، أنّ النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم».
② ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة :
إذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أضفاره شيئا، حتى يضحِّي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: «إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرًا، ولا يقلمن ظفرًا». وفي رواية: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا».
 
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